Eduardo Ruiz Vegas hace balance del Congreso Laboralista recientemente clausurado y analiza la realidad del colectivo de los Graduados Sociales.

Empecemos por los más reciente, ¿qué valoración hace del VII Congreso Laboralista Malagueño celebrado del 5 al 9 de junio en Málaga, organizado por El Colegio Oficial de GGSS de Málaga y Melilla?

Una valoración realmente positiva, fundamentalmente por la elección del formato mediante el cual se ha desarrollado el evento, siendo muy dinámico y participativo, al haberse compuesto por seis mesas de trabajo y debate, participadas por muy diversos perfiles. Y los temas tratados, todos muy prácticos y del día a día de las relaciones laborales.

Aunque a ustedes lo que más les preocupa en su día a día es la situación de los profesionales ante las administraciones públicas, ¿no es así? ¿Cómo está la situación? ¿Ha mejorado?

Desde la pandemia, la tendencia de la administración pública ha sido apostar por la vía telemática dejando a mínimos la atención presencial, esto es en general, pero también los profesionales estamos limitados a la hora de realizar nuestro trabajo con las administraciones, y aquí es donde realmente no nos sentimos bien tratados como colaboradores suyos, dado que a pesar de que hacemos que funcionen las vías de gestión telemática, no tenemos el soporte técnico necesario para poder realizar bien esta colaboración. Y a la vez las administraciones nos obligan a realizar más tareas burocráticas que no nos aportan un valor añadido, pero que tenemos que hacer para que nuestros clientes estén bien atendidos frente a la administración. Así que debemos de converger con la administración para que los intereses de la administración se entiendan con una optimización de nuestro trabajo, en lugar de hacerlo cada vez más pesado e inviable, esto es una necesidad urgente de resolver.

¿Cómo va el proceso de modernización interna del colegio?

Estamos en una fase aún previa a lo que queremos lograr, estudiando cada uno de los procedimientos habituales de trabajo, así como el de los servicios que damos a los colegiados con el objetivo de que todo ello sea más eficaz y práctico.

¿Sigue siendo necesario explicar a la sociedad los cometidos de los graduados?

Siempre, así es. Aunque estamos acostumbrados a esta situación, somos muy conscientes de que es muy necesario y urgente reflejar a la sociedad nuestro trabajo para que sea valorado. En definitiva, tenemos que dar a la sociedad un servicio muy especializado, en las relaciones laborales, en la Seguridad Social, en la gestión de los recursos humanos de las empresas, siendo esencial que esa especialización sea conocida para así poder conseguir que las empresas y los trabajadores se beneficien de la formación que los graduados y graduadas sociales hemos adquirido.

Cuáles son las próximas actividades que se van a llevar a cabo en el colegio de GGSS?

Preparamos ya el ‘Noviembre cultural’, que llega a su XVII edición, cargado de novedades y más participativo que nunca, pues vamos a realizar actividades conjuntas con los diferentes distritos de la ciudad. También, rondando esa fecha, tendremos los actos institucionales de las entregas de medallas al mérito colegial, así como la ceremonia de jura o promesa de los nuevos colegiados y colegiadas que acceden a la profesión.