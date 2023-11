Más de 200 museos de todo el mundo ya han confirmado su participación en la iniciativa museística mundial sin precedentes titulada "History Rocks" que gira en torno al estreno de la película de animación de la banda sueca de heavy metal Sabaton. El Museo de Historia Militar en Málaga ha sido uno de los afortunados, anunciando las proyecciones durante el 11 y 18 de noviembre en sus instalaciones.

Los amantes de la historia y el rock están de enhorabuena. Con la colaboración de la banda conocida mundialmente, el museo tiene el honor de presentar en exclusiva (en toda la península) la proyección “The war to end all wars”. Los asistentes podrán visitar la colección permanente y además, disfrutar de la proyección de la película en dos pases: a las 17:00h y a las 19:00h. El filme, que fusiona historia y música en una experiencia única durante una hora de duración, sumergirá a los fans del grupo en un ambiente fuera de escenario al que no están acostumbrados, pero que sin duda no defraudará. El grupo espera que sus aficionados “se tomen la molestia de visitar estos museos y que los museos reciban más atención gracias a este proyecto".

Entradas Limitadas – Proceso de reserva y venta

Para garantizar la experiencia y comodidad, las entradas serán previa reserva a través del correo electrónico info@museohistoriamilitar.com hasta completar el aforo limitado. En caso de disponibilidad el mismo día del evento, se podrán adquirir en la propia taquilla del museo.

Sobre Sabaton

Sabaton es una destacada banda de heavy metal sueca que se formó en 1999. Su música se caracteriza por la fusión de letras históricas con poderosas composiciones musicales. La banda ha lanzado numerosos álbumes exitosos, y sus actuaciones en vivo son aclamadas por su energía y pasión. Sabaton ha recibido varios premios y reconocimientos en la industria musical, y su estilo único atrae a seguidores de todo el mundo. Sus letras históricas han contribuido a su estatus como una de las bandas de metal más influyentes de la actualidad.

Sobre el Museo de Historia Militar

Situado en la Plaza de San Francisco, un paseo por su colección permanente supone revivir la historia de las Fuerzas Armadas de España desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. A través de distintos uniformes, banderas, condecoraciones, armas e interesantes piezas de arte militar, se pone en valor una exposición única. Inaugurado en diciembre de 2021, alberga la colección más completa del país dedicada a la uniformidad de los distintos regimientos del ejército español de principios del siglo XX. Atesora material desde el reinado de Alfonso XIII, pasando por la Segunda República o la División Azul y llegando hasta la Guerra Civil. Por ende, este museo se ha convertido en vehículo de transmisión histórico-artísica a través de unos bienes perfectamente conservados, difundiendo un patrimonio que nos hace comprender y valorar aún más la historia de España.

Resumen de información

Fechas: 4, 11 y 18 de noviembre.

Pases: 17:00h y 19:00h.

Contacto para más información

Museo de Historia Militar

Plaza de San Francisco 1, 29008 (Málaga)

951 07 75 04

info@museohistoriamilitar.com