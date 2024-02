PYME malagueña fabrica generadores de agua para hogares y colectividades

EL AGUA ATMOSFÉRICA, UN SECTOR REVOLUCIONARIO EN AUGE

Generar agua con la condensación del aire es una idea antigua. Todos hemos visto como en verano, al sacar una lata de cerveza del frigorífico se condensa el frío que la rodea convirtiéndose en agua, el rocío de la mañana, la condensación en las ventanas en invierno…. El poder generar agua del aire de forma masiva, eficiente energéticamente y obteniendo agua de la más alta calidad es más reciente, y muy pocos lo están consiguiendo. Esto es lo que se llama agua atmosférica (AWG o Atmospheric Water Generation) y está ganando actualmente mucha atención como una solución para paliar los efectos de la sequía que sufrimos en muchas partes del mundo. Pero también en entornos donde el agua accesible no es de calidad por tener una alta concentración de cal, metales o contaminantes químicos.

UNA PYME MALAGUEÑA PIONERA EN EL AWG

AguaPARS lleva años trabajando sobre esta idea, y es de las empresas pioneras en este sector. Sus puntos diferenciadores son la eficiencia energética de sus equipos por su sistema de generación, sus filtros patentados y el poder ofrecer un amplio abanico de equipos generadores de agua. Hasta ahora lo que se venía haciendo es filtrar agua, ya fuera por filtros o también por medio de la desalación. El agua obtenida con los generadores de agua AguaPARS, es la más limpia y de mejor calidad disponible actualmente. No se añade ningún químico como el cloro, sino que se utilizan unos filtros de aire y agua patentados, circulación de agua a baja temperatura y lámpara UV, que eliminan cualquier bacteria o elemento nocivo para la salud.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El bajo consumo es uno de los secretos de AguaPARS. El equipo que genera 10L de agua consume 150W cuando genera agua (si no, el consumo está entorno a los 5-10W), y el equipo que genera 1.000L consume 12.000W. Además, funcionan con una gran amplitud de temperaturas que van desde un mínimo de 15º a un máximo de 43º, lo que teniendo en cuenta la gran amplitud térmica que tenemos en España, la generación está casi siempre asegurada. A parte de la conexión eléctrica, el otro único pre requisito es tener un mínimo de 25% de humedad ambiental, lo que también no nos falta en gran parte de la Península y nuestras islas. La humedad es una fuente inagotable y con previsión de aumentar como efecto del cambio climático y la mayor evaporación por las altas temperaturas. Por último, los generadores AguaPARS no necesitan de una instalación especial ya que son plug and play y se pueden conectar con placas fotovoltaicas. Esto significa poder tener agua en régimen de autoconsumo.

UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES SEGÚN NECESIDAD EN AGUA

AguaPARS tiene modelos para todas las necesidades y pueden generar de 10L, el equipo más pequeño, a 1.000 litros de agua diarios, el más grande. Esto significa, que sí, según estimaciones, una persona consume una media de 100-130L al día, puede tener agua asegurada para beber, cocinar y el resto de usos, según el equipo que se elija. Esto puede ayudar tanto en los hogares, empresas, comercios y colectividades en general a asegurar su acceso a un agua siempre disponible y de la mejor calidad. Es la manera de obtener agua con el menor impacto medioambiental posible: eliminamos el transporte del agua y su embotellamiento. Todos los equipos AguaPARS están ya disponibles a la compra, sin tener que hacer pre-reserva.

