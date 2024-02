"Hemos aportado al sector algunos aspectos diferenciales"

Un licenciado en Económicas atípico, que no cambia en su hoja de ruta del crecimiento desmesurado, por la pérdida de calidad y el trato personalizado, ni sacrifica la rentabilidad de la empresa por incrementar el volumen de facturación. Se enorgullece el director-gerente de la firma Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, quien considera que el principal aval de la compañía es construir relaciones con sus clientes, regalándoles experiencias positivas en sus procesos constructivos.

Conformas Rehabilitación y Obra Nueva S.L. fue fundada en 1998 con el objetivo de hacerse un hueco en el difícil sector de la construcción, mediante su compromiso por la calidad, 25 años más tarde ¿ha merecido la pena?

Rotundamente sí. Cuando se comienza con un proyecto como en su día fue Conformas, pensamos en contribuir al sector al que te incorporas con algunos aspectos diferenciales y modestamente creo que lo hemos conseguido, aportando seriedad, honestidad y calidad desde el primer día. No diré que el camino ha sido fácil puesto que el sector no lo es, pero 25 años después y viendo el porfolio de trabajos realizados, la relevancia de nuestros clientes y las relaciones creadas, no puedo más que sentirme orgulloso y esperanzado en el futuro.

¿En qué ha cambiado Conformas en estos 25 años?

Creo que hemos sabido evolucionar con los tiempos y lograr la especialización en cada uno de las ramas de la construcción que ofertamos, obviamente la empresa, su plantilla, equipos e instalaciones han crecido, pero siempre de manera ordenada y sostenible.

El amplio catálogo de servicios que ofrecen ha sido uno de sus poderosos argumentos para mantenerse en primera línea todos estos años, ¿no es así?

Nuestra actividad principal actividad actualmente es la construcción en general y proyectos llave en mano, encontrándonos muy bien posicionados en el sector de las reformas, construcción de locales comerciales de cualquier tipo. Estamos muy cualificados en la rehabilitación de edificios, tanto en el ámbito público como en el privado. En edificación somos un valor seguro, llevando todos nuestros proyectos a éxito.

En los últimos diez años, comenzamos a expandir nuestras líneas de negocios, colaborando con grandes firmas de franquicias en sus planes implantación en nuestro país, en grandes proyectos de Retail de grandes marcas para las que trabajamos en todo el territorio nacional, con equipos técnicos desplazados por todo el territorio nacional.

A nivel de administraciones públicas, contamos con una experiencia de más de dos décadas a través de licitaciones para la realización de todo tipo de obras, en diversos ayuntamientos de la provincia, ministerios o la Junta de Andalucía.

También destacar la inversión en activos, que revalorizamos mediante su reforma y completa transformación, antes de sacarlos al mercado para su venta o la Promoción propia de viviendas unifamiliares, adosadas o pareadas. En estos momentos, tenemos dos proyectos de viviendas en marcha en el Puerto de la Torre y en el Rincón de la Victoria.

¿Cuál es su valor diferencial?

Conocer nuestras debilidades y fortalezas nos ayuda a tener claro nuestro camino, para seguir su recorrido con responsabilidad empresarial, sabemos a dónde queremos ir y cómo llegar. Buscamos construir relaciones duraderas de plena confianza con nuestros clientes.

Perseguimos la calidad y la formalidad por encima de todo.

En el ámbito interno, nuestro propósito es que los trabajadores se sientan bien, parte importante de la entidad, dando cada día lo mejor de ellos. De ellos depende el buen servicio que ya aportan. Nuestra plantilla cuenta con una antigüedad media de más de 10 años, algo muy complicado, una lealtad de la que pocas empresas del sector pueden presumir.

¿Cómo ve la empresa dentro de otro cuarto de siglo?

25 años es mucho tiempo cómo para poder adivinar en qué situación estará la empresa, lo que si podemos asegurar es el trabajo diario, la dedicación y la apuesta por la excelencia seguirán marcando el camino de Conformas, creo que es la garantía de que podamos seguir ocupando nuestro espacio y seguir creciendo muchos años, siempre con la sostenibilidad y la calidad cómo bandera.

Conformas es una compañía malagueña constituida en el año 1998. Su solvencia económica y técnica le avala. En su filosofía empresarial se enmarca una clara vocación de compromiso con la economía y el desarrollo local. Desde el año 2014 se han implantado los sistemas calidad y medioambiente, ISO 9001, 14001 y 45001

Esta empresa malagueña se enorgullece de estar comprometida socialmente por causas y proyectos solidarios de nuestra ciudad y de fuera de ella.

Para más información: Dirección: C/ Cuarteles 33 2ºB. 29002. Málaga Teléfono: 952 34 24 06 www.conformas.es presupuestos @conformas.es

