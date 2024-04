«Mis clientas apuestan por la moda a la hora de elegir sus complementos»

¿Cómo definiría sus creaciones y a usted como diseñadora artesanal de bolsos?

Mis bolsos se caracterizan por ser unas piezas de diseño atemporal, clásicos pero con un toque actual que hace que nunca pasen de moda. Y esto va acompañado de una piel nacional excepcional y el saber hacer de nuestros artesanos que consiguen ese acabado premium en el que llevamos tantos años trabajando.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Vera Blonde?

Pues te diría que no tengo una sola cosa que me inspire. La naturaleza por ejemplo, me inspira a la hora de pensar en texturas y colores. La arquitectura y la historia, en los diseños, las formas... Explorar diferentes lugares y culturas me ayuda a veces a abrir la mente a nuevas ideas y perspectivas.

Cuénteme cómo surgió la idea de crear Vera Blonde

Al acabar mi master en Dirección Financiera, sentí que tenia la necesidad de intentar combinar mis dos grandes pasiones, el mundo de la empresa y la moda. Pensé primero en zapatos (otra de mis grandes pasiones) pero finalmente me decanté por los bolsos ya que era más sencillo por no tener tallas y por tener tan cerca la cuna de la marroquinería española, tan mundialmente conocida como es Ubrique. Me costó mucho que me tomaran en serio ya que era una chica de 22 años, con mucha ilusión pero sin posibilidad de hacer grandes producciones. Finalmente un taller accedió y confió en mí y en 3 meses agoté mi primera producción. Los primeros años me los tomé un poco como un hobbie pero a partir de 2018 aposté por ello y este año hago 10 años desde que fundé la marca.

¿Cómo es la mujer que lleva sus bolsos y creaciones?

Mi clienta es una persona elegante, segura de sí misma, que le apasiona la moda y que apuesta por la calidad a la hora de elegir sus complementos.

¿Cómo está el sector de la marroquinería en Málaga?

Aunque Málaga está apostando muy fuerte por la moda y los diseñadores de la ciudad sí que es cierto que no hay industria en sí. Hay algún taller pero de marca propia. Nosotros fabricamos en Ubrique y eso es otro mundo. Es un pueblo entero completamente desbordado por tanto trabajo y su actividad viene de años y años de experiencia. Son realmente buenos, por eso las mejores firmas del mundo fabrican allí.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿Qué me diría?

El mundo de cine refleja en muchos casos el estilo o la tendencia de la época, y crea incluso iconos que son eternos como el Kelly de Hermes o el baguette de Fendi, gracias a Sexo en Nueva York,o el bolso Prada del Diablo viste de Prada... También el tema de las actrices que pueden poner de moda cualquier diseño gracias a su gran influencia.

También es influencer

Es un mundo apasionante. Realmente es increible como ha surgido esta profesión que personalmente, a mi me ha cambiado la vida. Ni en mis mejores sueños podía imaginar trabajar con firmas como La Mer, Chanel, Tom Ford, YSL, etc. Para mí que soy 100% creativa, me parece un trabajo fascinante y enriquecedor que me permite conocer a gente increíble, que sin las redes sociales, desde mi querida Málaga nunca hubiera logrado estar donde estoy, me hubiera tenido que mudar a Madrid.