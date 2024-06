FP El Pinar: metas profesionales cumplidas

«Mi toma de contacto con el mundo laboral a través de las prácticas en la Unidad de Radioterapia de QuirónSalud ha sobrepasado las expectativas que tenía. Aprendo cada día, estoy muy motivada y tanto el entorno como mis compañeros me crean inquietudes constantemente». Es el testimonio de Paula González, una de las alumnas de los más de 100 estudiantes de FP del Colegio El Pinar, la institución académica de Alhaurín de la Torre que en estos momentos ya trabaja en la opción profesional elegida.

«Las prácticas de empresa que estoy realizando como animador de ocio en el Hotel Rubicon Palace de Lanzarote están siendo una oportunidad tremenda de crecimiento profesional y personal en mi vida. Estoy contentísimo por haber podido encontrar mi lugar en este complejo; un espacio maravilloso que al estar lejos de casa me ha hecho madurar muchísimo y evolucionar como persona».La experiencia de Cristian García, alumno del Ciclo Formativo de Grado Superior en TSEAS del Colegio El Pinar ejemplifica a la perfección las sensaciones que en estos momentos experimentan el centenar de jóvenes de la institución académica de Alhaurín de la Torre en el tramo final de su trayectoria formativa. Se trata de alumnos y alumnas con nombres propios e intereses definidos, que están viendo cumplidas sus expectativas en el medio centenar de empresas de distintos ámbitos en las que han comenzado su andadura laboral.

Alumnos de El Pinar de prácticas en un hotel. / L. O.

Se trata de firmas privadas e instituciones públicas que van desde familias de la rama sanitaria con hospitales como Quirón Salud, Vithas o Policlina Alen; hasta cadenas hoteleras internacionales como Hoteles Meliá. También espacios deportivos como el Palacio del Hielo de Benalmádena o Vals Sport; o cadenas de distribución como Makro; hosteleras como Hard Rock Café e instituciones públicas como los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Cártama o Torremolinos. También Escuelas Infantiles de referencia en el caso de los titulados en Técnico Superior en Educación Infantil.

Casos de éxito

Como Cristian García o Paula González; Estela Pareja, del Grado Superior en Administración y Finanzas, vive su toma de contacto con la realidad laboral elegida en la cadena Oliva Hotels de Barcelona. A la pregunta de cómo describirías la situación actual en tu primer empleo en prácticas, responde que «como una experiencia de aprendizaje muy valiosa, en un espacio que se encuentra fuera de mi zona de confort, y donde me siento muy contenta por la oportunidad de obtener una experiencia real y adquirir habilidades en un entorno profesional muy atractivo». Anima a los jóvenes a atreverse «a cambiar de aires y no tener miedo a empezar de cero en otro lugar, trabajando de lo que sea; pues a veces un cambio de entorno puede abrirnos nuevas oportunidades y perspectivas», asegura.

Alumnas de El Pinar de prácticas en una escuela infantil. / L. O.

Abrir horizontes

Además del crecimiento en el plano profesional y laboral, Cristian García también valora otros aspectos de las prácticas de empresas en las que se encuentran inmerso en este momento en las Islas Canarias. «Al trabajar en el mismo sitio donde vives conoces a gente nueva -en el hotel hay 55 personas en prácticas-. Todos tenemos la misma edad, por lo que el intercambio cultural entre nosotros, que venimos de diferentes lugares del país y tenemos la misma edad, es muy positivo», explica el joven para terminar concluyendo que, «además, me he podido quedar a trabajar en el mismo lugar donde he realizado las prácticas; un hecho que no es único, ya que la realidad es que el 80% de las personas que entramos así, vamos a tener nuestro puesto de trabajo asegurado».

Los casos de trabajo, ilusión y expectativas cumplidas de Cristian, Paula o Estela son algunos de los ejemplos de experiencias formativas y laborales reales de alumnos y alumnas de la FP del Colegio El Pinar; un centro que es ya referente en formación aplicada de titulaciones de grado en el área metropolitana de Málaga y que continúa apostando por el crecimiento de unas enseñanzas de postgrado que se consolidan curso tras curso como opciones firmes de futuro para jóvenes que, además, tienen a su alcance la opción de realizar estudios universitarios una vez que terminan sus Ciclos Formativos Superiores. Con un nivel de inserción laboral superior al 70% en el año posterior a la obtención de su titulación; la FP de El Pinar mira al curso 2024/25 con un enfoque basado en la acción multidisciplinar; con la participación de sus jóvenes en la recreación de casos reales de entornos de trabajo. Es la dinámica de funcionamiento lectivo en cada uno de sus ciclos formativos, entre los que figuran TSEI, TSEAS, TEGU, Administración y Finanzas, Gestión Administrativa, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Asistente a la Dirección, Farmacia, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría y Auxiliar de Enfermería.