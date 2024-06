Quirónsalud Marbella, la solución de patologías visuales complejas

En el campo de la salud ocular, destaca un espacio en el que cualquier paciente, independiente de su edad, puede acudir en confianza con la seguridad de estar en las mejores manos. Nos referimos al Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella. Situado en la avenida Severo Ochoa, una de las arterias principales de esta ciudad de la Costa del Sol, esta unidad se ha posicionado como uno de los centros referentes en la provincia de Málaga. Su reputación está avalada por la sólida trayectoria profesional de sus expertos y por la renovación constante de su equipamiento tecnológico. En este apartado, el Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella cuenta con tecnología de última generación, solo disponible en muy pocos centros oftalmológicos del país.

Este proyecto asistencial ha sido impulsado y consolidado bajo el sello personal del doctor Nabil Ragaei Kamel quien ha sabido inculcar a su equipo los pilares fundamentales que le han guiado en su ejercicio profesional: ofrecer a sus pacientes la mejor orientación posible y, en segundo lugar, la formación continua para estar al corriente de todos los avances en el campo de la Oftalmología. «Desde el comienzo de mi actividad mis objetivos primordiales son ayudar a todos mis pacientes a mejorar su salud visual. Me gusta buscar y encontrar la solución médica o quirúrgica más adecuada para cada caso concreto. Para ello, siempre he considerado que la actualización científica es un pilar fundamental en mi vida profesional y, por supuesto, en mi práctica médica», subraya el Dr. Ragaei. Y no cabe duda de que su personalidad ha dado sus frutos, no solo por situar su centro en el ranking de los mejores de España, sino por obtener el reconocimiento de la propia comunidad médica que este año le ha otorgado el premio Médico del Año del grupo La Razón.

Los galardones profesionales le han servido para reforzar el proyecto asistencial del Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella. Este centro, pionero en la provincia malagueña, pone a disposición de sus pacientes una cartera de servicios de excelencia centrada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades ligadas a la visión, así como su gestión e investigación. Cuenta con un equipo humano altamente cualificado que, unido a los últimos avances tecnológicos, es garantía de un servicio oftalmológico completo y altamente profesional.

Una de las cualidades más valoradas del Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella es su dominio en la resolución de los problemas de visión de patologías muy complejas. Gracias a la subespecialización de su equipo médico, con una cuidada selección de expertos en áreas precisas de la Oftalmología, se ha consolidado una completa cartera de servicios en la que destacan unidades de gran valor científico - médico.

Unidades especializadas del Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella:

Unidad de cirugía de cataratas con láser

Unidad de refractiva láser

Unidad de córnea

Unidad de retina

Unidad de glaucoma

Unidad de ojo seco

Unidad de estrabismo

Unidad de oculoplastia

Por último, cabe destacar la implantación de protocolos específicos destinados a ofrecer una mejor experiencia a los pacientes minimizando al máximo los tiempos de espera o la reiteración de visitas posteriores no necesarias. Para ello, el Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella ha implementado un circuito denominado «cita de acto único». Este sistema de citación consiste en que, una vez concertada su asistencia al centro, se agendan de manera coordinada las pruebas necesarias que hay que realizarle para que, ese mismo día, pueda regresar a su casa con un diagnóstico preciso y una valoración por parte del profesional experto.

La atención especializada y personalizada que se dispensa en el Centro de Oftalmología Avanzada Quirónsalud Marbella es un factor diferencial que lo distingue del resto de propuestas.