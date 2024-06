Los estudiantes del Colegio El Pinar saldan su paso por la Selectividad con calificaciones sobresalientes y una media por encima de los resultados generales de Málaga

Con la mayor cifra de presentados de los últimos años -casi un centenar de jóvenes- la institución académica de Alhaurín de la Torre vuelve a saldar con éxito su paso por la PEvAU con un 100% de aprobados, que han superado en casi medio punto la nota final en las pruebas -7,517 frente al 7,1 de la media general de la provincia-; con una calificación general que se situó un cuarto de punto por encima del sumatorio global final malagueño.

Los estudiantes del Colegio El Pinar despiden la PEvAU 2024, una prueba decisiva de cara a la elección de estudios universitarios, con los deberes hechos y la sensación de haber cumplido con sus expectativas. La temida Selectividad, que volverá a cambiar su formato de cara a la edición de 2025 con nuevos modelos de examen, menos tiempo y más preguntas competenciales; vuelve a dejar un buen sabor de boca entre jóvenes y equipo docente de Bachillerato de la institución académica de Alhaurín de la Torre, que cumple con nota el trámite de estas pruebas de evaluación, con notables registros en muchas de las asignaturas a examen y un importante grupo de jóvenes -más de 15- que han obtenido calificaciones finales por encima de 12 y de 13 sobre 14. Además y con la mayor cifra de estudiantes presentados en la historia reciente del propio centro -más de 90- y en línea con lo ocurrido en los últimos cursos, el balance vuelve a ser del 100% de aprobados. Los datos generales de la convocatoria de junio muestran que a los examen han acudido 9.347 alumnos y alumnas de los distintos centros educativos de la provincia de Málaga, de los que el 58,85 por ciento fueron mujeres.

ROCÍO PECHE; 13,75

“Sigo contentísima y muy orgullosa por los resultados que he logrado. No sólo es la nota. Hablamos de poder estudiar la carrera que quería y donde quería. Medicina en Málaga. He trabajado muchísimo durante el curso y ese esfuerzo se ha visto compensado ahora”, asegura la joven Rocío Peche, que con un 13,75 se ha convertido en la alumna con la nota más alta de la presente promoción de estudiantes de Bachillerato de El Pinar. “Tengo que agradecer y mucho el apoyo y la preparación que he recibido por parte de mis profesores. Hay mucho de ellos en estas notas, pues más allá de tus capacidades y del trabajo realizado, su labor, su apoyo y sus consejos son importantísimos. Me he sentido muy respaldada a lo largo de todo el curso y el esfuerzo ha merecido la pena”, explica finalmente Peche, que se ha convertido también en una de las estudiantes con mayor nota de la provincia de Málaga.

POR ENCIMA DEL UMBRAL DE 12

Tras ella, destaca un grupo de compañeros que han superado también el umbral del 13 -el equivalente a un 9- en términos globales y computando expediente del centro y nota de Selectividad. Nombres como el de Cloe Vargas -13,64- o Alejandro Durán -13,34-; entre otros, junto a otro grupo de alumnos y alumnas que han superado el 12, sumando entre todos un conjunto de estudiantes de más de 15 alumnos y alumnas con calificaciones de notable alto.

En definitiva, los más de 60 jóvenes de Bachillerato de las especialidades de Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Tecnología y Arte; junto a la treintena de titulados de la FP del centro que han ido a la fase de admisión, han completado de manera notable su participación en la presente edición de la PEvAU; en la que tampoco han faltado las quejas por parte de algunos sectores en lo referente a los exámenes de algunas asignaturas, como los de Biología.

Polémicas al margen, lo cierto es que las calificaciones finales de los jóvenes de El Pinar han superado en casi medio punto la nota general media de la PEvAU en Málaga, que se ha situado este año en el 7,17. Los estudiantes de El Pinar han escalado hasta el 7,51, una cifra que vuelve a situar a la institución académica de Alhaurín de la Torre entre los centros con mejor desempeño general y que demuestra que en estos exámenes de evaluación externa, los alumnos muestran una gran preparación en línea con las calificaciones de su expediente de Bachillerato.

Estos resultados también van en paralelo al desempeño mostrado por los alumnos y alumnas de El Pinar en los últimos cuatro cursos; años lectivos en los que el centro alhaurino ha promediado notas finales que han oscilado en una horquilla que ha llegado a situarse en más de un punto por encima de la media de Málaga; siempre según los datos oficiales hechos públicos estos días por la Universidad de Málaga.

POR ASIGNATURAS

En esta edición de la PEvAU, los jóvenes de El Pinar destacan con notables desempeños en asignaturas como Inglés, donde se sitúan con un 0,7 por encima de la media; Francés (1,4 por encima de Málaga), Historia de España (+0,6); Historia de la Filosofía (+1,4), Matemáticas (+0,3), Dibujo Técnico (+0,4) o Lengua castellana y Literatura (+0,7), entre otras materias en las que se han superado los balances globales de la provincia.

Se trata de unos datos que evidencian los buenos resultados en las pruebas de acceso a la Enseñanza Superior, rebasando de nuevo y, como ya ocurriera el pasado año, la media general malagueña, obtenida tras calcular las calificaciones máximas y mínimas en las distintas asignaturas de los más de 9.370 estudiantes que han concurrido a los exámenes.

