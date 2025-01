"La calidad distingue a Mijas y ese es el objetivo: ser mejores"

¿Qué novedades o proyectos turísticos presentará Mijas en FITUR 2025?

El Ayuntamiento de Mijas, a través del área de Turismo, presentará su estrategia promocional para 2025. Se trata de una propuesta que encuentra su germen en la iniciada el año pasado y que busca poner en valor el carácter sensorial y experiencial de Mijas como destino turístico líder. Bajo el lema de ‘Sumérgete en Mijas’ hemos articulado una imagen que, aunque en un primer momento parezca que ponemos el foco en nuestro litoral, que es único e inigualable, encierra mucho más: te puedes ‘sumergir’ en los encantos de su pueblo blanco, en sus tradiciones, en su gastronomía, en su artesanía, en la belleza de su sierra, en sus extraordinarios campos de golf… En definitiva, Mijas como destino absolutamente evocador en el que sumergirse.

¿Qué acciones promocionales van a llevar a cabo durante la Feria?

FITUR es una de las ferias internacionales más importantes y punto de encuentro de los principales operadores, profesionales del sector, instituciones y medios de comunicación, de ahí que se planteen distintos ámbitos de trabajo. No solo se presentará la campaña anteriormente señalada sino que se mantendrán encuentros para seguir haciendo fuerte a Mijas en el ámbito turístico internacional. A fin de cuentas, y como he comentado anteriormente, es un escaparate que hay que aprovechar para fortalecer la marca Mijas y que, cada año que pasa, se afiance como el destino de primer orden que es. Desde el Ayuntamiento de Mijas y desde su área de Turismo se trabaja de manera intensa todo el año para que los frutos recogidos sean los de un destino inigualable. Como siempre me gusta destacar, Mijas no es solo un destino, es una sensación.

¿Cómo se está trabajando en el Ayuntamiento para diversificar la oferta turística y que no dependa de uno o dos segmentos?

Precisamente poniendo en valor todo lo comentado anteriormente. ‘Sumérgete en Mijas’ habla por sí mismo y nos evoca un sinfín de posibilidades de ocio y cultura. Creo que todos somos conscientes de que, tanto la Costa del sol en general como Mijas en particular, somos un destino que no se limita al sol y a la playa, sino del que se puede disfrutar los 365 días del año porque ofrece mucho y de calidad. Aquí me gustaría destacar, también, la labor que desempeñan los empresarios turísticos quienes resultan claves para lograrlo.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el turismo en su localidad actualmente?

El reto es seguir mejorando día a día. Ofrecer al visitante una oferta que esté a la altura de sus expectativas, tanto en lo que a servicio como a calidad de destino se refiere. Y creo que vamos en el camino correcto. La calidad nos distingue y ése tiene que ser nuestro objetivo último: ser mejores.

Panorámica de Mijas. / L.O.

¿Qué acciones está llevando a cabo su gobierno local para promover el turismo sostenible?

Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que, desde distintas áreas, se realiza a lo largo del año para posicionarnos como uno de los destinos más sostenibles de la Costa del Sol. Prueba de ello es que se han revalidado todas las certificaciones de calidad: 9 Q de calidad, gestión medioambiental, accesibilidad universal, así como las 4 banderas azules. Sin olvidar que también tenemos bandera Sendero Azul (por la Senda Litoral) y Centro Azul (Centro de Interpretación del torreón de La Cala). A ello hay que unir que Mijas cuenta con praderas de posidonias en su litoral con un incalculable valor ecológico. Y, cómo no, nuestra Sierra, un paraje único y pulmón verde de gran belleza, así como la Senda Litoral, todo un espectáculo para los sentidos.

¿Qué papel juega la tecnología en la promoción turística del municipio? ¿Están aprovechando plataformas digitales, RRSS, IA y big data para mejorar la experiencia del turista?

Hoy en día la promoción turística online es absolutamente necesaria, ya sea a través de las distintas RRSS como los medios digitales. La llegada de la IA nos abre un abanico de posibilidades inmenso que tenemos que explorar para poder extraer el mayor beneficio de una manera responsable.

¿Cuáles son los eventos más importantes que se celebrarán en Mijas en 2025?

La actividad turística, cultural y de ocio en Mijas es incesante a lo largo de todo el año. La unión entre tradición y nuevas tendencias es apasionante y ofrece un abanico de propuestas para todos los públicos, procedan de donde procedan. Dependiendo de la época del año, hay actividades ajustadas a cada periodo. Por ejemplo, me siento muy orgullosa que nuestro certamen de Pastorales haya sido reconocido recientemente por la Diputación de Málaga como Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Es importante hacer valer nuestra riqueza cultural y en ello vamos a enfocar muchas de las propuestas para este 2025.

¿Qué futuro vislumbra para el turismo de Mijas en los próximos 5 o 10 años?

A pesar de que en estos tiempos parece que vivimos más deprisa de lo que deberíamos y de que mañana ya parece tarde, sí creo que hay que pensar a futuro porque de ello dependen generaciones venideras. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Mijas nos mueve el bienestar de todos los vecinos y vecinas y, por tanto, debemos asentar las bases para que esas generaciones futuras encuentren en el turismo a un segmento aliado, generador de riqueza y valedor de todo lo bueno que tiene Mijas.