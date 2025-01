"En muy poco tiempo Torrox será el Saint-Tropez de la costa española"

¿Qué novedades o proyectos turísticos presentará Torrox en FITUR 2025?

Vamos a presentar proyectos de un indudable impacto. Por ejemplo, el planeamiento y desarrollo urbanístico de Calaceite, que incluye un campo de golf y un puerto deportivo. Cada vez son más los inversores y promotores interesados. O también Puerto Narixa como proyecto turístico y residencial de grandísimo nivel. Todo lo vamos a conjugar con viviendas de promoción pública. En este sentido, nuestro desarrollo urbanístico, además de ejemplar, es de una extraordinaria calidad y muy sostenible. Al margen, en FITUR presentaremos numerosos eventos deportivos y de ocio. Cabe destacar, como novedad, que Torrox será salida de la primera etapa de la Ruta del Sol, la Vuelta Ciclista a Andalucía, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de la primera edición. Muy reseñable también el convenio de colaboración que presentaremos con Cetursa Sierra Nevada y el Ayuntamiento de Monachil. También vamos a dar un protagonismo especial a la gastronomía de Torrox con numerosas degustaciones en el mismo recinto de FITUR.

¿Qué acciones promocionales van a llevar a cabo durante la Feria?

Tenemos un calendario muy intenso durante los días de apertura de FITUR a los profesionales del sector. Contaremos con una quincena de presentaciones públicas. Pero además, protagonizaremos acciones para que Torrox siga creciendo de la mano de inversores nacionales e internacionales. Además de las ya mencionadas, presentaremos los certificados de Q de Calidad y S de Sostenibilidad de nuestras playas, eventos como la Cata junto al Mar, el Torneo Internacional Diego Carrasco de Balonmano Playa, el Elite Functional Challenger y Festival Fitness de Torrox, el 90’s Lovers Festival y otros muchos.

Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Torrox / L.O.

Por cuarto año consecutivo, Torrox acude a FITUR con un stand propio

La oferta de Torrox es tan única y variada que así lo requiere. Tenemos un nombre propio en la Costa del Sol y en el litoral andaluz y un eslogan certificado que lo dice todo: Torrox, el Mejor Clima de Europa. Estaremos encantados de recibir a todos los profesionales que deseen acompañarnos estos días, así como al público en general que acudirá a FITUR durante el fin de semana.

¿Cómo se está trabajando en el Ayuntamiento para diversificar la oferta turística y que no dependa de uno o dos segmentos?

La diversificación turística de Torrox es más que evidente. Sol y playas, historia, cultura, patrimonio, gastronomía, folclore, eventos, ocio, deporte… Somos el primer destino de turismo rural de alto nivel de Andalucía, certificado por Ruralidays. Torrox ofrece todo el año un sinfín de experiencias. Somos el destino perfecto, con más de 300 días de sol al año. Tenemos tres primaveras y un verano. No dependemos exclusivamente del turismo de sol y playas, que sólo es tres meses al año. Pero es que además estamos potenciando nuestro casco histórico. Un apunte llamativo: durante todo el año cada vez tenemos más turismo nórdico también atraído por El Mejor Clima de Europa.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el turismo en su localidad actualmente?

Los principales dependen directamente del Gobierno de España. Hemos pedido que acometa a la mayor brevedad posible una segunda salida de la autovía para El Morche. La mejora de las comunicaciones es uno de nuestros mayores retos. Ello sin olvidar la conexión de la Axarquía con el tren litoral y el impulso definitivo al proyecto de desaladora; es muy necesario agilizar los plazos de todo. Torrox está de moda. Somos un destino cada vez más conocido y querido, un municipio más limpio y cuidado, y el Gobierno de España no nos puede dar la espalda ni a Torrox ni a la Axarquía.

¿Qué acciones está llevando a cabo su gobierno local para promover el turismo sostenible?

Podemos presumir de renovar y ampliar, año tras año, la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad en nuestras playas. Contamos con el galardón Escoba de Oro por nuestro punto limpio y la de Plata por la calidad del servicio de limpieza. De hecho, fuimos uno de los primeros ayuntamientos de España en contar con contenedor marrón antes incluso de que fuera obligatorio su uso. Disponemos de un servicio de transporte público urbano de viajeros gratuito para nuestros vecinos. Eso favorece la descongestión del tráfico y el uso del vehículo particular, especialmente entre personas mayores y jóvenes. Pasamos del cuarto de millón de viajes anuales en nuestros autobuses. También tenemos aprobado y en marcha plan de acción de la Agenda Urbana, cuyo objetivo principal es seguir conformando un municipio acogedor, equitativo, justo y saludable a través de la concienciación colectiva y el esfuerzo común.

Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Torrox / L.O.

¿Qué papel juega la tecnología en la promoción turística del municipio? ¿Están aprovechando plataformas digitales, RRSS, IA y big data para mejorar la experiencia del turista?

Un papel fundamental. Tenemos canales de comunicación directa con nuestros vecinos a través de las aplicaciones de mensajería. Por supuesto, toda la información municipal está disponible en las redes sociales del Ayuntamiento de Torrox y en plataformas de vídeo como YouTube. Nuestra promoción turística es cada vez más digital e interactiva, además, disponible en varios idiomas. De hecho, no podemos olvidar que contamos con la colonia alemana más numerosa de la Península Ibérica. Nuestro objetivo es seguir creciendo en esa línea, de que la tecnología siga jugando a nuestro favor en la promoción turística nacional e internacional. Nos jugamos mucho en este sentido.

¿Cuáles son los eventos más importantes que se celebrarán en Torrox en 2025?

Los principales y más tradicionales son las ferias de Torrox y El Morche y nuestra multitudinaria Fiesta de Las Migas en diciembre. Son las más conocidas. Pero también tenemos eventos internacionales que cada vez llaman más la atención. Por ejemplo, el Oktoberfest, que está considerado como uno de los principales de España junto a los de Madrid, Barcelona o Valencia. Además, eventos deportivos de primer nivel y numerosos festivales y conciertos. Somos de los municipios de Andalucía con más eventos deportivos, culturales y de ocio todo el año.

¿Qué futuro vislumbra para el turismo de Torrox en los próximos 5 o 10 años?

No me cabe duda de que en cinco o diez años como máximo visualizaremos Torrox como uno de los municipios más ricos de España por renta per cápita. Vamos a ser el nuevo Saint-Tropez de la costa española. Siempre, eso sí, de una forma muy sostenible, sin olvidar nunca la disponibilidad de suelo para la vivienda de promoción pública, pensando especialmente en nuestros jóvenes.