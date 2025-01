El Copao reivindica el papel clave de profesionales de la psicología en el diagnóstico del deterioro cognitivo

El Copao considera que las psicólogas y los psicólogos son profesionales fundamentales en el abordaje del deterioro cognitivo porque ayudan a determinar el perfil y la gravedad del mismo. Puede ser un deterioro leve que permita a la persona mantener su independencia en las actividades diarias o un deterioro grave, que afecte significativamente a la vida diaria y evolucione a diferentes tipos de demencia como el Alzheimer.

La Consejería de Salud y Consumo presentó este lunes 13 de enero este nuevo proyecto para mejorar el diagnóstico del deterioro cognitivo, un proceso en el que, tal y como han confirmado, han participado profesionales de neurología, medicina interna, medicina familiar y comunitaria, enfermería, trabajo social y farmacia hospitalaria de diferentes provincias y centros sanitarios de Andalucía, pero no profesionales de la psicología, y esto supone una carencia significativa que puede afectar a la calidad de la atención prestada a los pacientes.

Este proceso asistencial recoge la evaluación de muchos de los síntomas que cursan con el deterioro cognitivo, es decir, sintomatología cognitiva, conductual y psicológica, y su repercusión en la vida diaria del paciente. Es importante su detección temprana para iniciar tratamientos que puedan ralentizar su progresión, planificar el futuro y proporcionar apoyo y recursos tanto al paciente como a su familia. No obstante, a pesar de la importancia de estos síntomas, claves para el diagnóstico en fase temprana y para una adecuada intervención, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no ha contado con la participación de profesionales de la psicología en la elaboración del plan, y sin ellas y ellos no se puede realizar adecuadamente el abordaje biopsicosocial de la enfermedad ni la terapia psicológica para los cuidadores de estos enfermos.

Asimismo, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha manifestado en otras ocasiones que la comunidad autónoma es la que presenta una tasa más baja de profesionales de la psicología en el Servicio Andaluz de Salud, lo que impide una adecuada valoración de los síntomas asociados a procesos neurodegenerativos que cursan con deterioro cognitivo.

Descontento del Copao por el cambio de la Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria

Esta no es la única decisión de la Junta de Andalucía que preocupa al Copao. El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre no sólo suprimió tres fundaciones públicas de investigación sanitaria, sino que también modificó la denominación de la 'Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones', que pasó a llamarse 'Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria'.

Este cambio, que va más allá de una simple modificación nominal, amenaza con reducir la visibilidad y prioridad de la salud mental y las adicciones en la agenda sanitaria andaluza. La Federación Salud Mental Andalucía, formada por 19 asociaciones que trabajan para la recuperación y mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias, considera que ese cambio de nombre podría generar inquietudes sobre la priorización y visibilidad que se dará a áreas tan sensibles y cruciales como la salud mental y las adicciones, que igualmente se caen de la nueva denominación.