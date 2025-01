De Chequia a Málaga para tratarse de enfermedades raras en Quirónsalud

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Quirónsalud Málaga se consolida como referente de diagnóstico y tratamiento en síndromes compresivos dentro y fuera de España. Uno de los últimos casos de éxito, casos en los que se cambia la vida, es el de Sabina Pospisilova, que con 18 años ha viajado de la República Checa a Málaga para ponerse en manos del doctor Alejandro Rodríguez Morata y dar así solución a estas enfermedades raras que limitaban su vida.

Los Síndromes Compresivos Vasculares son un conjunto de patologías vasculares poco frecuentes, consideradas enfermedades raras, causadas por la compresión de vasos sanguíneos (venas o arterias) u órganos en diferentes localizaciones que dificultan el retorno venoso y el buen funcionamiento de los órganos afectados.

Existen varios Síndromes Compresivos Vasculares. Se puede tener uno o varios a la vez, existiendo distintos grados de afectación. Los más conocidos o relativamente más frecuentes dentro de su característica infrecuencia son Síndrome de Cascanueces, Síndrome de May-Thurner, Síndrome de la vena Cava inferior y Síndrome de congestión pélvica, Síndrome de Ligamento Arcuato medio o Síndrome de Wilkie.

Entre sus síntomas: causan dolor, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, pérdida de peso, mareos, taquicardias, problemas respiratorios o urológicos.

Según explica el doctor Alejandro Rodríguez Morata, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Quirónsalud Málaga, «los vasos sanguíneos son atrapados por otros vasos o estructuras, lo que provoca que el flujo de sangre se vea obstaculizado, como es el caso del Síndrome de Ligamento Arcuato, en el que se produce la compresión del tronco celiaco por el ligamento arcuato medio. También puede existir la compresión de alguna estructura por venas o arterias, como ocurre en el Síndrome de Wilkie, donde dos arterias comprimen el duodeno».

Justo estas dos patologías son las que han llevado a Sabina Pospisilova a viajar de la República Checa a España para tratarse con el Dr. Rodríguez Morata y cambiar radicalmente su vida. «Antes de la operación ni siquiera podía caminar correctamente y tenía que usar una silla de ruedas debido al dolor que me causaba caminar. No podía practicar ningún deporte. Ni siquiera podía comer por el dolor y los vómitos y tampoco podía beber mucho; sólo alcanzaba alrededor de medio litro de agua al día. Tuve que ponerme una sonda nasoyeyunal para nutrirme y tratamiento para el dolor. Mi vida era un infierno y estaba en cama el 99% del día, ni siquiera podía asistir a la escuela ni a otras actividades de la vida diaria», comparte Sabina (@_s.pospisilova_ es el perfil de Instagram donde comparte su proceso).

Lo mejor es saber cómo está después de su intervención en el Hospital Quirónsalud Málaga. «Ya no tengo ningún dolor después de comer o caminar o realizar cualquier actividad, no vomito ni siento náuseas. Puedo salir a caminar todos los días y ya no necesito silla de ruedas. Debo estar de momento con nutrición parenteral, pero poco a poco estoy empezando a comer y espero que pronto no la necesite. También ha mejorado mi flujo sanguíneo y otras complicaciones derivadas. Ahora tengo una vida relativamente normal y estoy muy feliz y agradecida», sentencia.

Sabina estaba afectada de dos síndromes compresivos, entre otras patologías. Es algo altamente frecuente, apunta el cirujano. «Es habitual observar una compresión venosa a nivel de la vena renal izquierda y de la vena ilíaca izquierda, ya que estas estructuras deben cruzar desde el lado izquierdo al derecho y pasar por encima de la columna vertebral o de la aorta para llegar hasta su drenaje en la vena cava inferior. Y ese es el punto débil de estas grandes venas. Ahora bien, el hecho de asociarse no quiere decir que tengan que tratarse ambos síndromes o hacerlo conjuntamente en un mismo tiempo. Cada caso debe individualizarse».

También habitual, como ha sido el caso de Sabina, son años de batalla, porque muchas veces son casos difíciles de diagnosticar y de tratar. Sabina no podía hacer sus actividades de la vida diaria, no podía practicar deporte, no podía estudiar… perdía mucho peso, tuvo que habituarse a alimentarse a través de una sonda, porque vomitaba y tenía fuertes dolores. Sólo someterse a esta intervención le ha permitido salir de un particular infierno en el que se encontraba con sólo 18 años.

Pacientes de multitud de lugares vienen a tratarse a Quirónsalud Málaga de patologías similares, concretamente «10 pacientes con síndromes compresivos a la semana» pasan por la consulta del equipo del doctor Rodríguez Morata, donde «intentamos resolver en el mismo ingreso hospitalario todas las patologías que tiene el paciente de tipo compresivo desde un enfoque multidisciplinar».

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Quirónsalud Málaga tiene especial dedicación a los pacientes con síndromes vasculares compresivos, como el síndrome de cascanueces, el Síndrome de Wilkie, Síndrome del Ligamento Arcuato Medio, Síndrome de MayTurner, pudiendo hacer todo tipo de diagnósticos y tratamientos al respecto.

El servicio de Cirugía Vascular, referente

El Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Quirónsalud Málaga, liderado por el doctor Alejandro Rodríguez Morata, se consolida así como referente en el diagnóstico y tratamiento de los Síndromes Compresivos Vasculares mediante el uso de la innovadora tecnología de ecografía intravascular (intravascular ultrasound, IVUS por sus siglas en inglés.

Son patologías difíciles de diagnosticar, pero cada vez más frecuentes, sobre todo en mujeres jóvenes. Solo los casos sintomáticos son tratados, ya que, en ocasiones, la propia anatomía vascular genera compresiones fisiológicas, pero, como indica el doctor Rodríguez Morata, «por eso es determinante esta herramienta diagnóstica, para esclarecer los casos que sí son susceptibles de tratamiento».

Suelen ser mujeres jóvenes, con índice de masa corporal bajo y muchas de ellas con una hiperlordosis lumbar o algún problema de columna en su parte distal. «Los cuadros clínicos son muy difíciles de diagnosticar y por eso el uso del IVUS resulta crucial para determinar de un modo objetivo el origen de estos», explica el jefe de servicio.