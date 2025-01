¿Cómo entiende la medicina estética?

Hemos pasado de una época en que la estética era solo para algunos a un boom después de la pandemia que ha traído una normalización de la misma y un avance vertiginoso en las tecnologías de las que disponemos. Estamos ante una superespecialización de la medicina estética. Desde el punto de vista profesional y científico contamos con láseres cada vez más avanzados. La medicina estética ya no es solo un relleno, o quitar una arruga. Se buscan cada vez resultados más naturales y mantenidos en el tiempo y tratamientos combinados. A esto le unimos los métodos diagnósticos, como la ecografía, que ya ha encontrado su sitio en nuestra especialidad para el diagnóstico y seguimiento para detectar efectos adversos y para preverlos con tratamientos asistidos (y que ya mismo será una herramienta fundamental en nuestra consulta). Además no hay que olvidar que esto es medicina, y la medicina solo puede ser ejercida por el médico, no se puede ni se debe jugar con la salud de las personas, y aquí sí que quiero denunciar el intrusismo que sufre nuestra especialidad, que no es, ni más ni menos, que un delito contra la salud pública. Por otro lado está la humanización de la especialidad. En ocasiones se ha tachado la medicina estética como algo frívolo y superficial. Te puedo decir que para nada es así. Se ayuda de verdad a los pacientes. Soy también médico de urgencias y veo mucha patología que me envían desde allí, mucha patología cutánea benigna, reacciones adversas que solucionar, verdaderos problemas de los pacientes, etc.. La medicina estética es armonización, es naturalidad, es reposicionar, es mejorar la calidad de la piel, quitar lesiones, tratar cicatrices quirúrgicas, tratar varices, solucionar complejos, depresiones, etc. Es ayudar a personas oncológicas o que han pasado por alguna enfermedad que de algún modo les ha mermado física y psicológicamente. La estética hoy en día es mucho más.

¿Cómo es la relación con sus clientes?

Soy muy cercana, cariñosa y honesta porque siempre digo donde podemos llegar y a donde no. No se pueden crear falsas expectativas. Doy mucha confianza a los pacientes, tanto para que sepan que están en las mejores manos, como para tumbarse en la camilla y contarme todos sus problemas. Algunos pacientes se convierten en amigos y me siento a veces un poquito psicóloga también. Me encanta ayudar y escuchar a todos mis pacientes.

¿Hábleme de su proyecto, la clínica Ortiz López?

La clínica Ortiz está en pleno corazón de Málaga y nace de todos estos años de esfuerzo y dedicación. Se ideó y ha sido creada con la ilusión de ofrecer a nuestros pacientes un espacio acogedor, de tranquilidad y confianza, donde poder crecer e incorporar nuevos servicios y donde apostamos por la innovación con la aparatología más puntera, con la calidad en los tratamientos y donde se pueda palpar la parte más médica y humana de la medicina estetica. Al disponer de más espacio, vamos a incorporar nuevas plataformas láser para poder dar cobertura a todo tipo de tratamientos.Vamos a incorporar la ecografía como método de diagnóstico y para tratamientos. Nuestro catálogo contempla servicios menos invasivos para tratar la piel de manera indolora y nuevos tratamientos para pacientes oncológicos. Contamos con un servicio de dermatología y cirugía plástica ...y lo que esta por venir.