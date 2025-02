«Hay que invertir y tomar riesgos. Ir a lo seguro al final te ancla al pasado»

¿Cuáles han sido las líneas generales de su ponencia en la jornada organizada por La Opinión de Málaga?

Mi intervención viene dada por la necesidad de cambiar la narrativa. Hay una narrativa muy negativa, muy instalada, que dice que Europa ya no cuenta en lo relativo a la producción de talento. Europa es, a mi entender, todavía muy relevante en producción de talento en el comercio internacional. Hay que cambiar algunas cosas siguiendo un poco la línea que marca Mario Draghi, que dice que estamos en un momento histórico y que, siendo todavía un momento relevante, si no cambiamos la velocidad a la que estamos innovando nos van a pasar por encima otras potencias internacionales. Entonces la ponencia va sobre mover el árbol, de ser positivo, ser optimista, pero también intenta transmitir un sentido de urgencia. Cuando hablamos de Málaga y vemos la buena situación que atraviesa en estos momentos, es difícil que cale ese sentimiento de urgencia para hacer algunas cosas que, a mi juicio, creo que hay que hacer.

Es poner el acento en lo que tenemos más cerca, ¿no es así?

Sí, y pensar que todos podemos contribuir. Creo que hay demasiada poca inversión en empresas pequeñas. Se invierte poco y no hay que esperar a que otros lo hagan. Cualquier empresario de hoy puede invertir en materias como, por ejemplo, en empresas que trabajan la inteligencia artificial. No hace falta que venga una regulación para que se haga. El Covid creó un sentido de urgencia en la digitalización porque, de repente, teníamos que trabajar desde casa, no había que ir a la oficina, etc. Y de vuelta a la normalidad, de repente, parece que hemos perdido ese sentido de urgencia. Creo que tenemos que recuperar ese sentido y preparar el terreno para que empresarios pueden invertir en startups, invertir tiempo y tomar riesgos, no ir siempre a lo seguro, porque lo seguro al final te ancla al pasado.

Cuénteme un poco cómo trabajan en Wise Guys, su empresa.

Somos un fondo de capital riesgo. A través de 17 fondos tratamos de invertir siempre en startups. Vemos unas 5.000 startups al año y al final invertimos entre 50 y 100 empresas una cantidad que suele ascender a 100.000 euros generalmente. Trabajamos con ellos cuatro meses de forma muy intensiva y luego tratamos de utilizar la red que hemos creado con más de 500 empresas para ver cómo podemos seguir apoyándoles. Creamos ecosistemas y ayudamos a que estas startups trabajen con todo tipo de empresas , locales y no locales y de diferentes sectores productivos. Nosotros somos de los que piensan que cuanto más grado de desarrollo tenga el ecosistema, más empresas atractivas tendremos a nuestra disposición para invertir. Entonces trabajamos mucho eso: damos mucha formación, trabajamos con empresas más grandes, hablamos con los gobiernos, etc. Al final tenemos un papel de actor, un poco de visionario y siempre trabajamos en ecosistemas emergentes. No solo es cuestión de ir a trabajar a Londres, Frankfurt y Madrid. Trabajo también en Tallinn, trabajo en Praga, trabajo en Málaga y trabajo en Bilbao. Yo creo que los ecosistemas emergentes a día de hoy tienen muchas más posibilidades que hace diez o quince años. Y como he dicho en la ponencia hay unicornios (empresas que llegan a los 1.000 millones de valoración) en 65 ciudades europeas pero no los hay en Málaga, Bilbao o Murcia.

Wise Guys da sus primeros pasos en Estonia ¿por qué?

Básicamente porque mis socios son de ese país. Todo empieza con la salida de Skype en tre 2010 y 2011, que provoca una cantidad anormal de liquidez en el mercado y piensan que para ser un entorno relevante hay que tener una aceleradora internacional y es ahí donde entran mis socios . El gobierno estonio invierte en unos 20 Yell Investors y a partir de ahí nos quedamos . Hemos producido ya 10 unicornios en un país de 1,3 millones de habitantes. Estonia está de moda, es puntera en digitalización, en ciberseguridad . Se ha creado una marca-país que es muy relevante y de hecho el gobierno estonio quiere poner dinero en nuestra empresa, en nuestros fondos porque nos considera parte de esa marca-país que va creando y dándole reputación internacional al país.

¿Cómo ve a Málaga desde el punto de vista de la actividad que lleva a cabo Wise Guys?

Se ha hecho un buen trabajo a nivel de marca y la marca Málaga es muy relevante. La ciudad es muy atractiva para que el talento profesional se venga aquí. La universidad es buena, hay talento extranjero que ya vive aquí. Hay muy buenas semillas pero hay problemas graves: el inglés, que lo habla muy poca gente y, de momento, hay poca inversión y creo que en ese punto el gobierno debería crear un fondo de, por ejemplo, diez millones. En Málaga hay buenas semillas: Freepik, Besoccer, Virus Total, etc. y ellos también deberían invertir más. Tenemos dos o tres años para mantener ese momentum y luego crear la siguiente interacción, si no, alguien más lo hará .

¿Cómo ve el futuro a corto o medio plazo en la inversión en startups en Málaga y en general en nuestro país?

Hemos pasado 2-3 años de travesía del desierto (2022 y 2023 sobre todo, desde que comenzó la guerra de Ucrania). España está de moda porque es un mercado en el que se ha invertido menos y eso para el capital extranjero es muy atractivo para venir por la distancia que hay con los lugares donde están los conflictos, por el clima, porque es un muy buen lugar para vivir y hay que aprovechar esto, no para invertir en más casas y sí en más talento. Espero que haya una revolución educativa con la llegada de las universidades privadas que van a traer a gente muy formada. Esperemos que en menos de cinco años Málaga tenga por lo menos un unicornio en su ecosistema.