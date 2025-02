Estudiar A-levels: una alternativa al instituto

Nacho nos ha contado lo que sintió cuando conoció Phoenix College.

Nacho no estaba muy contento con los resultados del examen del año pasado, por lo que se comunicó con Phoenix College para ver si podíamos ayudarlo. Un cambio de centro es un gran paso y queremos que nuestros estudiantes sean felices y exitosos, por eso nos tomamos el proceso de solicitud muy en serio. Nacho había oído hablar de la calidad de los profesores del colegio y de cómo enseñamos y apoyamos a nuestros estudiantes, lo que le interesó. Nos visitó con sus padres, donde fue asesorado individualmente por uno de nuestros codirectores, antes de conocer a los maestros y estudiantes actuales, y realizar un recorrido por la escuela. A Nacho le gustaron las clases pequeñas, el apoyo fuera de clase y el estímulo que reciben los estudiantes para asumir la responsabilidad de su aprendizaje (ningún maestro puede garantizar las mejores calificaciones para un estudiante), que son fundamentos de la filosofía de Phoenix College. Sintió que el enfoque en la enseñanza y la atmósfera diferente le convendrían.

Ahora, a mitad de año, podemos decir que Nacho y sus padres tenían razón. «No veo esto como una escuela», confesó recientemente. «Lo veo más como una academia: hay un número muy pequeño de estudiantes (en clase) y estás más cercano a los profesores, por lo que no lo ves como una escuela tradicional». Cuando se le pregunta si ha notado más diferencias, explica que «Es más bien que trabajas, los profesores te dan trabajo y lo vas haciendo progresivamente solo o con ayuda».

¿Siente Nacho que en Phoenix College lo tratan más como a un adulto? «Sí, por supuesto», afirma. ¿Y eso ayuda? «Sí, porque te da más responsabilidad», coincide. «Y en la universidad esto es lo que funciona mejor: en la universidad no vas a tener a los profesores ni a tus padres encima todo el tiempo: aquí se te prepara mejor para tu vida adulta».

Cuando se le pregunta si hay algo en Phoenix peor que el año pasado, Nacho piensa un momento. «Tal vez si no eres tan maduro y preparado, entonces tal vez no te esfuerces», admite. «Si no trabajaste anteriormente, puedes seguir consiguiendo lo mismo. Pero, en mi caso, «pasé de obtener calificaciones ‘U’ y ‘E’ a obtener ‘A’ y ‘B’».