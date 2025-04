Daniel Quijada: «Demandamos más empatía hacia el gestor que representa al ciudadano»

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los gestores administrativos?

Lo resumiría en una palabra: empatía. Empatía hacia al profesional que representa a los ciudadanos, a los que nos debemos todos, por un lado las administraciones y por otro lado nosotros como profesionales. En muchos casos se nos ve como si fuéramos el enemigo, que queremos ir en contra de todo el sistema y de todo el estipulado y no es así. Siempre queremos ayudar tanto a una parte como a la otra. La reivindicación se resume en una palabra: empatía.

¿Se ha mejorado en los últimos años (y en especial desde la pandemia) la relación con las diferentes administraciones?

Depende también de la empatía de la administración, pero sobre todo del funcionario público. El funcionario que empatiza y que entiende que es el intermediario entre la administración y nuestros clientes, hace más fácil el trabajo para ambas partes. He de decir que las relaciones de los GGAA y la administración son buenas, cordiales y fluidas pero si en determinados momentos hubiera más empatía sería todo más ágil, más fácil y más agradable.

Para quien no las conozca. ¿Cuáles son las principales tareas que lleva a cabo un gestor administrativo?

El gestor administrativo es el que hace de conexión entre el ciudadano administrado y todas las administraciones a todos los niveles, tanto local, autonómico o nacional. Intentamos hacer fácil las cosas al ciudadano que se encuentra con una burocracia administrativa, que en muchos casos es muy compleja. Nosotros lo que intentamos es ponerle cara a la que te trata, que te escucha, que te atiende y que intenta ayudarte a resolver tu problema, a intermediarlo, a encauzarlo o incluso a mejorarlo.

Hábleme del colectivo de los gestores administrativos en Málaga y Melilla

En la actualidad somos 300 colegiados, que vamos aumentando cada año, por suerte, y nos dedicamos fundamentalmente a la tramitación de experiencias en nombre de nuestros clientes con las diferentes administraciones. Solemos trabajar con todos los estamentos oficiales: trabajamos mucho con Tráfico (DGT), con la oficina de Extranjería, con las diferentes delegaciones de la administración, con la Agencia Tributaria, con la Junta de Andalucía, con la Seguridad Social, con la Policía Nacional, etc. Hacemos trámites de prácticamente todo, para que te hagas una idea, últimamente estamos haciendo algunas tramitaciones de pequeñas embarcaciones de recreo o transferencias de avionetas. Somos especialistas que, cuando no sabes dónde acudir, podemos averiguar cómo hacerlo, aunque no lo hayamos hecho nunca. Esa también es una de nuestras grandes virtudes como colectivo.

¿Qué servicios ofrece el Colegio a sus colegiados?

El Colegio es la casa madre de todos nosotros. Hacemos labores de comunicación institucional y de interlocutor con las diferentes administraciones. Damos mucha formación porque tocamos muchos ámbitos, así respaldamos al gestor frente a su cliente.