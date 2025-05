«No dejaremos de reivindicar una nueva salida de la autovía a El Morche»

¿Qué radiografía hace el alcalde de Torrox de la situación actual de una comarca como la Costa del Sol Oriental- La Axarquía?

La comarca de la Axarquía es una de las de más futuro del sur de España, especialmente por el gran empuje que tienen el sector turístico y el sector agroalimentario. Destacaría especialmente el triángulo geográfico existente entre Torrox, Nerja y Frigiliana como una de las zonas de mayor proyección y con más valor añadido del sur de Andalucía.

¿Cuál cree que es el papel que juega Torrox dentro del desarrollo de la comarca?

Es fundamental. El municipio de Torrox sigue liderando el crecimiento demográfico en Andalucía, por encima de otras ciudades de la Costa del Sol y el litoral de la comunidad autónoma. El crecimiento ordenado y sostenible y el aumento de la calidad de vida en Torrox son aspectos notorios y palpables. También somos un auténtico motor de turismo de calidad en la comarca, y líderes en Andalucía en el sector del turismo rural.

¿Cuáles son las principales necesidades en infraestructuras (carreteras, transporte público, digitalización) que tiene, desde su punto de vista, la comarca?

La infraestructura más decisiva es la desaladora que tiene que construir en la Axarquía el Gobierno de España. Igualmente, es indispensable que tras el apagón, el Gobierno y las eléctricas garanticen el suministro y que nunca se vuelva a producir una situación similar. Al margen, el Ministerio de Fomento tiene que ejecutar ya la segunda ronda de Málaga para que no se sigan produciendo los enormes atascos de entrada a la capital desde la autovía en Rincón de la Victoria y ampliarla en un tercer carril. Y por supuesto, empezar lo antes posible a desarrollar el proyecto del tren litoral hasta Nerja. La Axarquía no puede quedar excluida de esta infraestructura tan vital. El futuro de la Costa del Sol Axarquía está en la mejora de todas estas comunicaciones en el litoral. Por supuesto, no dejaremos de reivindicar también una nueva salida de la autovía hacia El Morche.

¿Cómo se está trabajando desde las instituciones en reforzar la identidad de la comarca?

Hay una gran unión y un magnífico trabajo de promoción y visibilidad de la marca desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. Su empresa pública Axaragua también realiza una enorme labor de garantía de suministro y calidad del abastecimiento. El hecho de que se unan a la red los municipios de Colmenar y Riogordo, en el interior de la Axarquía, también va a suponer un considerable avance. Sin duda, existe una gran fortaleza entre los cinco municipios del litoral de la comarca y, a su vez, de estos con los del interior.

¿Cómo evaluaría la relación entre los municipios de la comarca y la Diputación de Málaga?

La Diputación de Málaga está muy bien gobernada por un alcalde que, además, es de la Axarquía, como es Francisco Salado, de Rincón de la Victoria. El presidente de Diputación vela por el conjunto de los 103 municipios de la provincia, como no podía ser de otra forma, pero también hay que dejar constancia de que, durante su mandato, la Costa del Sol Oriental está experimentando un gran impulso en materias como comunicaciones interiores o infraestructuras en los pueblos. Otro claro ejemplo de gestión es la Senda Litoral que también discurre por la costa de la comarca. Las relaciones, en general, con la Diputación de Málaga son extraordinarias gracias a un gran alcalde de Rincón de la Victoria y un estupendo presidente de la institución.

¿Qué sectores económicos tienen mayor potencial de crecimiento en la comarca Costa del Sol Oriental- La Axarquía en los próximos años?

Seguimos teniendo dos fuentes de crecimiento claras, como son el turismo, la mayor de la Costa del Sol desde los años 60 del siglo pasado, y el sector agroalimentario. Este último sector en concreto está dando muchísimo valor y beneficios a la comarca. Sólo hay que ver el gran volumen de negocio que suponen las exportaciones de frutos subtropicales para las empresas de la Axarquía. A esto se unen productos como el aceite de oliva o todos los hortícolas de invernaderos en zonas como El Morche. Todo ello también forma parte de nuestra riqueza global desde hace muchísimos años.

La Axarquía es una comarca agrícola por excelencia. ¿Qué medidas se están tomando para modernizar el sector y hacerlo más sostenible?

Cabe destacar aquí el gran esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía en materia de reutilización de aguas residuales para riego agrícola, algo que ha sido indispensable para salvar los peores momentos de la sequía. El apoyo que nos han mostrado las asociaciones de regantes y que, a su vez, les hemos prestado desde los ayuntamientos, ha sido muy importante en este sentido. Tenemos que ser capaces de seguir trabajando juntos en un uso más racional y sostenible del agua, porque la sequía volverá. E insistir en la necesidad, cuanto antes, de que el Gobierno de España avance en el proyecto de la desaladora en la Axarquía. Una vez más, la gestión que haga Axaragua desde Mancomunidad de todos los recursos disponibles será decisiva.

Uno de los mayores problemas que tiene la comarca es la despoblación en las localidades de interior. ¿Hay políticas activas para fijar a la población joven en la comarca?

Desde la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga se trabaja sin descanso sobre ese particular. A eso se le añade que incluso los pueblos más pequeños saben sacar partido de toda su riqueza. Y es que si de algo puede presumir la Axarquía es precisamente de eso, de su gran riqueza histórica, cultural, turística, gastronómica, de tradiciones… Una buena muestra de ello es la cantidad de fiestas populares que se organizan todos los años. El turismo rural, con Torrox a la cabeza en Andalucía, también juega un papel muy importante en este sentido. Todo ello sin olvidar las políticas de apoyo a jóvenes emprendedores que lideran Junta y Diputación junto a los ayuntamientos. Seguimos trabajando también en equilibrar el crecimiento y el desarrollo de todo el litoral con el del interior de la comarca. Tenemos una gran unión y coordinación en este sentido los 31 municipios de la Axarquía.

¿Cómo se imagina la comarca de la Costa del Sol Oriental- La Axarquía en un futuro a medio plazo?

Si conseguimos que el Gobierno de España acometa la desaladora y conseguimos que mejoren las comunicaciones, veo la comarca de la Costa del Sol Axarquía como uno de los sitios donde mejor se va a vivir de Europa.