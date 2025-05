Con Alizzz se cierra el cartel del Galaxy Sound 2025

Galaxy Sound completa su cartel con la incorporación de Alizzz, que se suma a este viaje galáctico con una propuesta musical vibrante y ecléctica que refuerza la personalidad única del festival.

En su segunda edición, el festival confirma la participación de Alizzz reconocido músico, compositor y productor español, ganador de tres Premios Grammys Latinos, pieza clave en la creación del sonido de El Madrileño de C. Tangana y colaborador habitual de artistas como Rosalía, Becky G o Amaia. En su trayectoria en solitario, Alizzz ha publicado dos álbumes, Tiene que haber algo más y Conducción Temeraria que han recibido el aplauso de la crítica internacional.

El evento, que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en Málaga Fórum, ya había confirmado nombres como La La Love You, Mando Diao y Álvaro de Luna como cabezas de cartel. Ahora, con la llegada de Alizzz completa un divertido y dinámico cartel que ofrece a la ciudad dos días de música y experiencias inolvidables.

Galaxy Sound, que cuenta con un cartel diverso para todos los gustos, se consolida como un festival diseñado para disfrutar sin etiquetas ni limitaciones de género. Este año, el público podrá vibrar con artistas de distintos estilos como:

Mando Diao, banda sueca de rock con once álbumes de estudio, artífices de numerosos hits de rock bailable como Dance with somebody o Gloria y con un potente y divertido directo.

La La Love You, con su pop-punk enérgico y pegadizo, son los creadores del hit El fin del mundo. Álvaro de Luna, uno de los artistas pop más destacados del momento, ha conquistado con éxitos como Todo contigo o Juramento eterno de sal. Marlena, consolidada como uno de los dúos más destacados del país en la actualidad, Niña Polaca aporta un indie rock con tintes garaje y letras cargadas de ironía, mientras que Hey Kid, el proyecto de Santi Vancells, destaca por su pop-folk íntimo y personal. Mateo Eraña se perfila como una de las nuevas promesas del pop alternativo, y Anadie, la artista malagueña en plena gira con Hecha de espejos.

Además, el festival contará con sesiones de DJ de primer nivel, incluyendo a Les Castizos, Fascinados Club (Isaac Corrales) y DJ Felipe, que pondrán el broche final a cada jornada.

Como novedad en el plano festivalero Galaxy Sound propone instaurar el concepto tardeo dentro de su formato, aliándose con dos grandes marcas especializadas en este tipo de fiestas en la ciudad: Copacabana y Malagueo, dando a las tardes del 20 y 21 de junio un upgrade de diversión y fantasía.

Las entradas para Galaxy Sound 2025 ya están disponibles en enterticket.es, con una promoción especial de 41,95€ (gastos incluidos), al igual que las entradas de días sueltos con un precio de 34,95€.

La cuenta atrás para que el Málaga Fórum se llene de música con el Galaxy Sound 2025 ya ha comenzado.