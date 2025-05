Sandalias sí, pero ¿cuáles? Podólogos de Vithas Málaga ofrecen claves para elegir el calzado infantil ideal en los meses de calor

Tras unos meses de lluvias y humedad, el calor va ganando terreno en nuestro día a día y, con ello, empezamos a sacar la ropa más ligera del armario, así como calzado veraniego como zapatos abiertos o sandalias. Los niños, por su parte, no son una excepción y disfrutan de más tiempo al aire libre, lo que a menudo implica también un cambio en su vestuario y, por supuesto, en su calzado. Según un estudio realizado por la Universidad de Sevilla en una muestra de 505 niños de entre 3 y 12 años, hasta un 60% de los niños pueden presentar algún tipo de problema en los pies durante su desarrollo, siendo en muchos casos una elección inadecuada del calzado un factor contribuyente significativo. Si bien las sandalias y otros tipos de calzado abierto son populares en los meses de calor, el doctor Alejandro Castillo, podólogo del Centro Médico Vithas La Rosaleda, perteneciente a la red de centros del Hospital Vithas Málaga, incide en la precaución a la hora de elegir el calzado infantil adecuado, garantizando así un desarrollo saludable de sus pies y previniendo posibles problemas a corto y largo plazo. Unos pies sanos son la base para una correcta postura y un desarrollo motor adecuado en la infancia. Ignorar la importancia de un buen calzado en estas etapas puede tener consecuencias que se manifiesten incluso en la edad adulta afirma.

La importancia de la libertad de movimiento

El pie de un niño está en constante desarrollo, experimentando una transformación desde que es una estructura predominantemente cartilaginosa hasta que se osifica y adquiere su forma y función definitivas. Para que este complejo proceso se desarrolle de forma óptima, es absolutamente crucial que el calzado permita un movimiento natural y sin restricciones. Un calzado que limita este movimiento natural puede tener consecuencias a corto y largo plazo. Un calzado demasiado rígido, por ejemplo, obliga a los músculos del pie a trabajar menos, lo que con el tiempo puede llevar a su debilitamiento y a una menor estabilidad. Esto, a su vez, puede alterar la forma de caminar del niño, causando compensaciones que incluso pueden afectar a otras partes del cuerpo, como las rodillas, las caderas o la espalda explica el especialista.

Y es que, a largo plazo, el uso continuado de un calzado inadecuado puede contribuir al desarrollo de deformidades como dedos en garra, juanetes o incluso pies planos. Además, como afirma María del Carmen Carrasco, podóloga del Centro Médico Vithas Nerja es importante recordar que el pie no es solo una estructura para soportar el peso, sino también un sistema sensorial increíblemente complejo, con numerosas terminaciones nerviosas que proporcionan información crucial para el equilibrio y la coordinación. Por tanto, un calzado que impide que el pie sienta el suelo adecuadamente puede interferir con el desarrollo de la propiocepción, que es esta capacidad de percibir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. En otras palabras, elegir un calzado que permita la libertad de movimiento, que sea flexible, ligero y que ofrezca espacio suficiente para los dedos, es una inversión en la salud a largo plazo de los pies de nuestros hijos según la podóloga.

Características clave y errores más comunes

Un buen calzado infantil de verano debe sujetar bien el pie, especialmente a nivel del talón y el empeine, permitiendo a la vez una flexión natural al caminar gracias a una suela flexible. Es crucial priorizar materiales transpirables como la piel o el algodón para evitar la sudoración excesiva y la proliferación de hongos, además de buscar una puntera que proteja los pequeños dedos de posibles golpes. A menudo observamos en nuestra consulta problemas derivados de errores tan comunes como elegir tallas demasiado grandes (pensando en la durabilidad más que en la salud del niño) lo que en realidad compromete la correcta sujeción del pie, declara la especialista de Vithas quien también desaconseja el uso prolongado de chanclas ya que no ofrecen la estabilidad necesaria, y los materiales sintéticos no transpirables, que favorecen la humedad y los problemas dermatológicos. Es importante no olvidar también la importancia fundamental de una suela antideslizante para minimizar el riesgo de resbalones y caídas, especialmente en entornos veraniegos como piscinas o zonas de juego.

Calzado infantil veraniego según edades y tipo de actividad

Las necesidades de calzado en los niños varían significativamente con la edad y el tipo de actividad que realizan. Para los niños más mayores y adolescentes que practican deportes, es fundamental elegir un calzado deportivo específico para cada actividad, que proporcione la amortiguación, estabilidad y agarre necesarios para prevenir lesiones”.

En cuanto al uso de las populares sandalias, Castillo deja claro que se puede optar por sandalias, pero siempre asegurándose de que ofrezcan una buena sujeción en el talón y el empeine, evitando aquellas sin sujeción para un uso prolongado. La clave está en adaptar la elección del calzado a la etapa de desarrollo y a la actividad que va a realizar el niño, priorizando siempre la salud y la seguridad de sus pies.