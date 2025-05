«Es más que necesario reformar la financiación local y adaptarla a la situación actual»

En el marco del Foro de Financiación Local que ha celebrado esta semana La Opinión de Málaga, hablamos con el alcalde de Coín, Francisco Santos, al frente del Ayuntamiento de Coín desde el año 2019, sobre los retos, avances y problemas de la financiación local y sobre la situación actual del municipio.

¿Cuál es la situación actual de la financiación local?

Los ayuntamientos se encuentran en una situación de infrafinanciación por parte de las administraciones públicas superiores como es el caso del Gobierno central. Somos la administración más cercana a los vecinos y quienes en primera instancia garantizamos los servicios públicos básicos, además de asumir en muchas ocasiones competencias y responsabilidades impropias, pero que lo hacemos por el bien de nuestros municipios.Los ingresos que recibimos del Estado son escasos para las competencias y servicios públicos que debemos de garantizar y en gran medida dependemos de las transferencias económicas de otras administraciones como el Gobierno central, la Junta de Andalucía o la Diputación de Málaga. Los ingresos propios de los ayuntamientos son muy limitados.

¿Es necesario reformar el modelo de financiación local?

Es más que necesario, los ayuntamientos necesitamos más recursos para afrontar las necesidades de nuestros municipios. Como he comentado anteriormente, debemos en muchos casos de garantizar, incluso, servicios y competencias impropias por el bien de nuestra ciudadanía. Esto provoca que a la hora de elaborar y de ejecutar unos presupuestos municipales tengamos que hacer malabares y casi magia para garantizar los servicios básicos al mismo tiempo que afrontamos el crecimiento y la expansión de nuestro municipio, como es el caso de Coín. Hay que reformar la financiación local y adaptarla a la situación actual. Somos la administración más cercana a la ciudadanía y los que verdaderamente conocemos los problemas y necesidades de nuestras ciudades.

¿Cuál es una de las peticiones principales de los ayuntamientos al Estado en materia de financiación local?

El Gobierno central cada vez recauda más y se puede endeudar, los ayuntamientos no sólo no podemos sino que tenemos que tener superavit. El estado sigue aumentando la recaudación y no nos está retribuyendo esos aumentos de una manera justa y proporcional. Los ayuntamientos estamos pagando la fiesta del despilfarro del Gobierno central. Por ejemplo. Desde los ayuntamientos generamos grandes ingresos al Estado por la retribución del IVA de todos nuestros servicios, obras y demás proyectos. Además de lo que genera el municipio. Si de esos ingresos al final solo se devuelve menos del 3%, otra petición es que los ayuntamientos no tengamos que abonar el IVA correspondiente y ese dinero sirva para poder realizar más inversiones y mejores servicios públicos para nuestros vecinos y vecinas.

¿Existen además diferencias entre grandes, medianos y pequeños municipios?

Indudablemente sí. Bajo la premisa de que todos estamos infrafinanciados, es cierto que existe además una diferencia entre municipios grandes y pequeños, también los de mediano tamaño como es el caso de Coín. Los municipios de menos de 20.000 habitantes encuentran en la Diputación de Málaga una aliada esencial para que puedan hacer frente a muchas gestiones e inversiones, pero Coín ya cuenta con más de 26.000 habitantes, somos un pueblo grande con servicios públicos de una ciudad y cuesta mucho trabajo encajar todas las piezas para elaborar unos presupuestos municipales que abarque todas las necesidades reales. La Junta de Andalucía poco a poco está aumentando la PATRICA aunque todavía hace falta seguir trabajando en ello, pero desde el Estado no se está haciendo nada por mejorar esta situación. Municipios como el nuestro encontramos un gran apoyo en la Diputación de Málaga que contribuye mediante subvenciones y transferencias a que podamos hacer realidad muchos proyectos. Pero es necesario llevar a cabo una transformación y cambios en la financiación local para que no dependamos de ello.

Además, en el caso de Coín, tiene que hacer frente también a la deuda municipal.

Efectivamente. En nuestro caso además llevamos arrastrando desde 2011 una deuda heredada que superaba los 28 millones de euros. De estos, en estos años, ya hemos pagado más del 70% de la deuda, pagando cada año 1,5 millones de euros en concepto de deuda, al tiempo que garantizamos servicios, los aumentamos y realizamos nuevas inversiones en proyectos para el bienestar de nuestros vecinos. En este 2025 con el nuevo pago de deuda quedará en 8,3 millones de euros. Ya estamos más lejos de los 28 millones iniciales, pero sigue siendo una losa que lastra el crecimiento y desarrollo, aunque desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible por continuar afrontando este crecimiento con presupuestos en base a la estabilidad económica, saneando cuentas y siendo uno de los ayuntamientos más eficientes desde el punto de vista económico.

Y en lo que respecta a su municipio, aparte de la financiación, ¿en qué situación se encuentra?

Coín es un municipio que no para de crecer. Somos capital de la comarca del Valle del Guadalhorce y juntos, entre ayuntamiento y todos los agentes sociales, empresariales y culturales estamos construyendo una ciudad próspera basada en la calidad de los servicios públicos que se prestan y realizando las inversiones necesarias para hacer la vida cada vez mejor para nuestros vecinos y vecinas. Miramos el presente pero sobre todo, pensando en el futuro, ese es mi proyecto de ciudad. Estamos afrontando problemas y necesidades actuales, llevando a cabo numerosas obras en materia hidráulica, en el arreglo y mejora de caminos rurales, mejora y ampliación de instalaciones municipales de todo tipo, en la creación de nuevos espacios de aparcamiento público gratuito para nuestros vecinos, y posibilitando el desarrollo industrial de más de un millón de metros cuadrados para que en nuestra ciudad puedan instalarse nuevas empresas que ofrezcan mayores oportunidades de empleo. Esto, al mismo tiempo que aumentamos los servicios públicos en deporte, en cultura, para nuestros mayores, para nuestros jóvenes y en definitiva, para toda nuestra sociedad.