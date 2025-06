El 40% de las mujeres no se enfrentan a la maternidad antes de los 38 años

El mes de junio es conocido como el “Mes Internacional de la Fertilidad”, un mes dedicado a concienciar sobre la importancia de la salud reproductiva y la infertilidad, así como a promover el acceso a tratamientos y a reducir el estigma asociado a este tema.

La doctora Arantxa Pérez Garrido, ginecóloga especialista en Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga, aprovecha esta fecha conmemorativa para compartir algunas claves sobre qué esperar cuando se está esperando, y es que comenta que una de cada seis parejas tiene problemas de reproducción.

La probabilidad de conseguir un embarazo por parte de una pareja que está en proceso de búsqueda ronda un 20% cada mes, pero esta probabilidad empieza a disminuir a partir de los 35 años. Actualmente, como informa la doctora Arantxa Pérez, se recomienda acudir a un especialista si no se ha producido embarazo tras un año de relaciones sexuales sin protección. Pero, con mujeres mayores de 35 años, si no acontece en 6 meses, lo conveniente es acudir a un especialista para lograr una valoración integral el caso.

Indica que el acudir a una primera consulta no significa tener que hacerte una técnica de reproducción asistida sí o sí, sino que hacemos ese primer acercamiento con un especialista es para hacer un diagnóstico para ver cuál puede ser el problema, que es lo que puede estar fallando y ofrecer una serie de soluciones que no siempre pasan por una técnica de reproducción asistida”. En esa primera consulta en el Hospital Quirónsalud Málaga vemos cómo está reserva ovárica o cómo está la cavidad uterina de la mujer a través de una ecografía, solicitamos un seminograma en el caso del hombre y una analítica de hormonas. Y en función de ello, analizar y decidir los pasos a seguir. Es muy importante este acercamiento. Básicamente se trata de un acercamiento a un especialista en reproducción asistida para llegar a un diagnóstico correcto del caso y contar con toda la información para poder pensar en pasos a seguir, siendo o no la opción de someterse a un proceso de reproducción asistida.

Por otro lado, la especialista en reproducción asistida recuerda también que con el retraso de la maternidad que se está produciendo en los últimos años, se enfrentan a pacientes cada vez más mayores en la consulta. Explica que la mayoría de las pacientes que acuden a reproducción asistida tiene más de 36 años y no se enfrentan a la maternidad antes de los 38 años el 40% de mujeres, en muchos de esos casos porque quizá no tienen su pronóstico reproductivo claro.

En esas mujeres, comenta la doctora que idealmente antes de los 35 o si apuramos antes de los 37, la opción de congelar ovocitos para el futuro es una gran opción. Como recomienda la doctora Arantxa Pérez, sería muy bueno que las mujeres aparte de hacerse sus revisiones ginecológicas rutinarias podáis consultar con un especialista en reproducción que os explique cómo funciona el tratamiento de vitrificación, cuáles son las opciones y cuáles son los resultados después para poder utilizar esos ovocitos congelados y creo que es una gran solución que a día de hoy la utiliza cada vez más gente pero a veces falta esa información especializada para que nos termine de ayudar a tomar esa decisión fundamental si es algo que queremos postergar para un futuro.

Preservar la fertilidad a través de la vitrificación

La vitrificación consiste en un proceso de conservación a muy baja temperatura, sin congelación, a través de una extrema elevación de la viscosidad durante el enfriamiento, que se realiza a gran velocidad. Esta técnica permite posponer la maternidad, tras un tratamiento oncológico o cualquier otro motivo, mediante la conservación de los gametos femeninos y embriones de forma prolongada y con todas las garantías.

Los ovocitos son protegidos y sumergidos en nitrógeno líquido a una temperatura de -196ºC.

Es una técnica simple con la que se obtienen buenos resultados. Es utilizable tanto en ovocitos como en embriones humanos, por lo que tiene múltiples aplicaciones.

Los pasos para la extracción de los ovocitos son los mismos que se dan para un tratamiento de FIV: estimulación ovárica y extracción de los ovocitos. Después, en el caso de la preservación, en lugar de fecundarlos, se produce la vitrificación y almacenaje.

¿Cuándo está recomendada la preservación de ovocitos?

Para preservar óvulos sobrantes de un ciclo de Fecundación in Vitro (FIV) o Inyección Intracitoplasmática (ICSI).

En caso de desear preservar la fertilidad antes de comenzar tratamientos oncológicos.

En caso de querer posponer la maternidad.

En caso de mujeres con baja reserva ovárica.

En paciente con problemas éticos para la congelación embrionaria.

En pacientes sometidas a FIV, en las que se obtiene un número elevado de óvulos y por razones ético-morales se oponen a la congelación.

Siguiendo con la campaña de concienciación y promoción de la salud con motivo del Mes de la Fertilidad, el equipo de Reproducción Asistida ubicará un stand informativo en el Centro Médico Quirónsalud Málaga (en La Malagueta) la tarde del jueves 26 de junio, de 17 a 20 horas, para atender todas las dudas sobre problemas de fertilidad. Y siempre que quieran en el Servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Málaga y en el 686 09 06 02 o ura.mlg@quironsalud.es