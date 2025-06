«La radiofrecuencia tiene un porcentaje de éxito muy alto en operaciones nasales»

El Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy es un gran especialista en Otorrinolaringología. Cuenta con una dilatada experiencia profesional y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad.

¿Háblenos de su bagaje profesional, su experiencia y su formación?

Terminé medicina en el año 77 en Valencia. Luego finalicé la especialidad de Otorrinolaringología en 1982 y ya en ese mismo año empecé a operar de cirugía funcional nasal a los llamados ADOS (los deportistas de alto rendimiento). Acabé en el año 90 en el Hospital Universitario de Melilla, gané la jefactura de Otorrinolaringología y estuve allí hasta el año pasado que me jubilé.

He trabajado sobre todo la cirugía funcional y la oncológica de cabeza y cuello formándome en los últimos avances que se han ido produciendo todos estos años. Soy también académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental.

¿Por qué eligió la otorrinolaringología?

Por una sencilla razón, eran las dos especialidades en las que la tecnología médica creció y se desarrolló con más rapidez. Siempre me gustó estar a la última en el ejercicio de mi profesión y que eso redundara en el bienestar de mis pacientes.

Clínica Médico Estética de Sonia Peña. / l.o.

Hábleme de su famosa intervención de turbinoplastia con radiofrecuencia celon: ¿dónde aprendió la técnica, qué tecnología utiliza, qué la diferencia de otras radiofrecuencias y sobre todo, por qué no requiere de intervención quirúrgica ni anestesia como sucede con la turbinoplastia tradicional?

He estado 35 años haciendo orinoplastias, estroplastias, turbidectomías, turbinoplastias, que son cirugías bastante cruentas porque necesitan una anestesia general, el paciente en ese momento no se entera porque está dormido, pero luego en el postoperatorio inmediato, el paciente sale de quirófano con un taponamiento que es bastante desagradable, porque es doloroso durante 48 horas. Viendo esta circunstancia siempre me planteé intentar buscar si podíamos devolverle el 100% de la funcionalidad nasal a la persona, pero sin tener que pasar por el calvario que suponía ese tipo de cirugía. Entonces, cuando ya empecé a buscar cuál sería la mejor técnica para abordar este aspecto me topé con los cornetes.

¿Qué es un cornete?

El cornete es un cuerpo cavernoso que tenemos dentro de la nariz. Tenemos tres a cada lado. Y el inferior es el más grande y más largo de los tres y sirve para, fundamentalmente, calentar y humidificar el aire que respiramos. Con el paso del tiempo y los años y a través de diferentes factores como son los cambios ambientales , climáticos y factores de tipo alergénico, los cornetes van aumentando hasta obstruir casi la totalidad de la fosa nasal. Eso genera, obviamente, un cambio funcional muy importante que hace que la persona lo pase muy mal. Esto es porque no puede respirar, no puede hacer un mínimo ejercicio, y después, claro, todo lo que conlleva el dormir por la noche, con la boca abierta, generando ronquidos y un déficit de oxigenación. Para paliar esto encontramos la radiofrecuencia que no lesiona el cornete y evita los problemas y los efectos secundarios que tiene la cirugía normal. Es una operación que tiene un porcentaje muy alto de éxito, entre otras cosas porque conseguimos que el paciente, en una intervención que dura tan solo entre 20-25 minutos, esté lo mejor posible solamente con anestesia local . Esta intervención la hacemos en la Clínica Médico Estético Sonia Peña, en Teatinos.