Maricarmen Casa Playa lo tiene todo este agosto: menú playa, cócteles, música y estrena café de especialidad

Este mes, el plan perfecto empieza en la hamaca frente al mar. Disponible por 24 euros de lunes a viernes y 29 euros fines de semana.

El menú de playa incluye:

Mojito de bienvenida

Hamaca

Una consumición

Un plato principal a elegir entre:

a elegir entre: Ensalada de nuestra tierra con tomates de Coín, aguacate de la Azarquía, cebolla morada, ventresca de atún con vinagreta de AOVE y balsámico.

con tomates de Coín, aguacate de la Azarquía, cebolla morada, ventresca de atún con vinagreta de AOVE y balsámico. Churrasco de pollo al carbón con patatas naturales y pimientos del padrón asados

con patatas naturales y pimientos del padrón asados Hamburguesa de vaca de elaboración propia en plan brioche de patata con queso ahumado, tomate seco confitado, rúcula y mayo provecal con patatas fritas naturales. (Opción veggie. Heura Food).

Maricarmen Casa Playa / L.O.

De su carta, cabe disfrutar de sus cócteles de autor que rinden homenaje a personajes malagueños, en una carta vibrante con sello propio.

La música en directo se vive con fuerza todo el

Viva los Viernes : ritmos y atardeceres con artistas en vivo

: ritmos y atardeceres con artistas en vivo Dolce Vita x La Reunión: domingos inolvidables frente al mar

Y la gran novedad:

Good Coffee, good people

Un nuevo quiosco de café de especialidad aterriza en Málaga Este, dentro de Maricarmen. Desde primera hora, se podrá disfrutar de cookies caseras, sándwiches calientes y brunchs improvisados en un entorno único, siempre con café de primera frente al mar.

Este agosto, la mejor manera de escapar del calor está en Maricarmen: cocina con alma, cócteles con historia, buena música y, ahora también, café con mucho mimo.

RESERVAS

https://www.maricarmencasaplaya.com/#reservas

Desayuno Maricarmen Casa PLaya / L.O.

UBICACIÓN Y CÓMO LLEGAR

Maricarmen Casa Playa

Dirección: C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga

Rutas: Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)

Redes sociales: Facebook, Instagram

Ubicación: