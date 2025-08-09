Maricarmen Casa Playa lo tiene todo este agosto: menú playa, cócteles, música y estrena café de especialidad

Maricarmen Casa Playa, el emblemático chiringuito junto al Peñón del Cuervo y Mejor Chiringuito de España según Forbes, se prepara para un agosto lleno de sabor, música y sorpresas frente al mar

Este mes, el plan perfecto empieza en la hamaca frente al mar. Disponible por 24 euros de lunes a viernes y 29 euros fines de semana.

El menú de playa incluye:

  • Mojito de bienvenida
  • Hamaca
  • Una consumición
  • Un plato principal a elegir entre:
  • Ensalada de nuestra tierra con tomates de Coín, aguacate de la Azarquía, cebolla morada, ventresca de atún con vinagreta de AOVE y balsámico.
  • Churrasco de pollo al carbón con patatas naturales y pimientos del padrón asados
  • Hamburguesa de vaca de elaboración propia en plan brioche de patata con queso ahumado, tomate seco confitado, rúcula y mayo provecal con patatas fritas naturales. (Opción veggie. Heura Food).
De su carta, cabe disfrutar de sus cócteles de autor que rinden homenaje a personajes malagueños, en una carta vibrante con sello propio.

La música en directo se vive con fuerza todo el

  • Viva los Viernes: ritmos y atardeceres con artistas en vivo
  • Dolce Vita x La Reunión: domingos inolvidables frente al mar

Y la gran novedad:

Good Coffee, good people

Un nuevo quiosco de café de especialidad aterriza en Málaga Este, dentro de Maricarmen. Desde primera hora, se podrá disfrutar de cookies caseras, sándwiches calientes y brunchs improvisados en un entorno único, siempre con café de primera frente al mar.

Este agosto, la mejor manera de escapar del calor está en Maricarmen: cocina con alma, cócteles con historia, buena música y, ahora también, café con mucho mimo.

RESERVAS

https://www.maricarmencasaplaya.com/#reservas

UBICACIÓN Y CÓMO LLEGAR

Maricarmen Casa Playa

Dirección: C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga

Rutas: Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)

Redes sociales: Facebook, Instagram

Ubicación:

