Maricarmen Casa Playa lo tiene todo este agosto: menú playa, cócteles, música y estrena café de especialidad
Maricarmen Casa Playa, el emblemático chiringuito junto al Peñón del Cuervo y Mejor Chiringuito de España según Forbes, se prepara para un agosto lleno de sabor, música y sorpresas frente al mar
Este mes, el plan perfecto empieza en la hamaca frente al mar. Disponible por 24 euros de lunes a viernes y 29 euros fines de semana.
El menú de playa incluye:
- Mojito de bienvenida
- Hamaca
- Una consumición
- Un plato principal a elegir entre:
- Ensalada de nuestra tierra con tomates de Coín, aguacate de la Azarquía, cebolla morada, ventresca de atún con vinagreta de AOVE y balsámico.
- Churrasco de pollo al carbón con patatas naturales y pimientos del padrón asados
- Hamburguesa de vaca de elaboración propia en plan brioche de patata con queso ahumado, tomate seco confitado, rúcula y mayo provecal con patatas fritas naturales. (Opción veggie. Heura Food).
De su carta, cabe disfrutar de sus cócteles de autor que rinden homenaje a personajes malagueños, en una carta vibrante con sello propio.
La música en directo se vive con fuerza todo el
- Viva los Viernes: ritmos y atardeceres con artistas en vivo
- Dolce Vita x La Reunión: domingos inolvidables frente al mar
Y la gran novedad:
Good Coffee, good people
Un nuevo quiosco de café de especialidad aterriza en Málaga Este, dentro de Maricarmen. Desde primera hora, se podrá disfrutar de cookies caseras, sándwiches calientes y brunchs improvisados en un entorno único, siempre con café de primera frente al mar.
Este agosto, la mejor manera de escapar del calor está en Maricarmen: cocina con alma, cócteles con historia, buena música y, ahora también, café con mucho mimo.
RESERVAS
https://www.maricarmencasaplaya.com/#reservas
UBICACIÓN Y CÓMO LLEGAR
Maricarmen Casa Playa
Dirección: C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga
Rutas: Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)
Redes sociales: Facebook, Instagram
Ubicación:
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será
- La leyenda de la calle sin nombre en Málaga
- Canal Sur retransmitirá en abierto el Málaga CF - Granada CF
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Música en directo, verdiales, flamenco y espectáculos infantiles: así será la Feria en el Centro de Málaga
- Málaga veta definitivamente la inscripción de nuevos pisos turísticos en 43 barrios