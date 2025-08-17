The Clever Dentist: nace la primera comunidad digital de gestión creada por y para odontólogos

El sector dental vive un momento de cambio. Con una creciente presión de cadenas, franquicias y distribuidores, muchos titulares de clínicas sienten que la gestión del negocio queda relegada frente a las exigencias asistenciales del día a día. En este contexto nace The Clever Dentist, la primera comunidad digital impulsada por odontólogos, que propone una nueva forma de comprar, gestionar e impulsar el rendimiento económico de la clínica, sin esfuerzo adicional para el profesional.

Una idea nacida desde la experiencia clínica y empresarial

La iniciativa parte del Dr. Javier Cerezo, odontólogo con formación en gestión empresarial, quien detectó una necesidad común: la falta de tiempo y herramientas que permitieran a los odontólogos optimizar la rentabilidad de sus negocios. “Después de muchos años centrado en mis pacientes, entendí que también necesitaba una solución que pensara en mí como profesional y empresario. Así nació The Clever Dentist, con la ambición de ayudar a mis compañeros desde dentro del sector”.

Innovación y comunidad al servicio del odontólogo

El primer servicio lanzado por la plataforma es un sistema de subasta digital para la compra de suministros. A través de un proceso simple y totalmente digital, el odontólogo introduce su pedido habitual y, en cuestión de minutos, recibe ofertas de distintos depósitos, eligiendo la más competitiva. Todo, directamente desde el móvil o el ordenador. El ahorro mensual se convierte en un ingreso adicional para la clínica, sin modificar rutinas ni aumentar la carga de trabajo.

Pero The Clever Dentist va más allá. Su propuesta se estructura en dos pilares:

● Comunidad profesional: creada por odontólogos para odontólogos, basada en valores como la empatía, la accesibilidad, el corporativismo y la confianza.

● Negocio inteligente: soluciones que generan eficiencias reales, ahorro desde el primer pedido y nuevos horizontes de rentabilidad para las clínicas.

Un nuevo canal de ventas para depósitos y distribuidores

La plataforma también representa una oportunidad única para los depósitos, quienes acceden a una comunidad de compradores fieles sin intermediarios, optimizando su capacidad comercial y simplificando procesos administrativos.

Una marca con propósito

The Clever Dentist no es solo un marketplace. Es un movimiento que pone al odontólogo en el centro. Con una marca cercana, emocional y sofisticada —pero siempre clara y accesible—, busca devolverle al profesional su mejor sonrisa: la que nace de saber que su negocio está en buenas manos.