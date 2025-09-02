La Fundación Idiliq celebra el 18 de septiembre su gala anual

Desde que se pusiera en marcha en España el pasado mes de marzo, el programa Kind Holidays by Idiliq ha permitido que 50 familias puedan disfrutar de unos merecidos días de descanso. Se trata de una iniciativa solidaria que supone un faro de esperanza para quienes atraviesan algunos de los momentos más difíciles de la vida y que consiste en ofrecer alojamiento vacacional gratuito a las familias que se enfrentan a profundas dificultades emocionales y físicas en algunos de los resorts de Idiliq Group.

Asociaciones de toda la provincia, autoridades, medios de comunicación, patrocinadores, colaboradores, representantes de la compañía, así como embajadores y voluntarios de la Fundación Idiliq se darán cita en Safari Restaurant, ubicado en Wyndham Grand Costa del Sol, para disfrutar de una velada con los mejores sabores de nuestra tierra, música y actuaciones en directo.

Un evento que también contará con momentos muy emotivos y especiales para todos los asistentes ya que tendrán la oportunidad de conocer los testimonios de tres familias que han podido transformar su rutina diaria en un viaje de sueños y deseos cumplidos, y que vendrán de la mano de la Casa Ronald McDonald de Málaga, Cudeca y la Asociación Española Contra el Cáncer.

La Fundación Idiliq, antes denominada La Fundación Sonrisa, nace en 1999 fruto del compromiso social de su fundador, Roy Peires, convirtiéndose en la entidad que canaliza este gran impulso solidario de Idiliq Group. “Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan”, así lo ha puesto de manifiesto su presidente, Juan Miguel Marcos. En Kind Holidays by IDILIQ creen que todo el mundo merece un descanso y por ello, ponen todos sus esfuerzos en infundir alegría y crear recuerdos duraderos para esas familias que se enfrentan a desafíos inmensos.

La celebración de esta Gala supone una ocasión especial para reconocer el continuo apoyo de todos los allí presentes y reafirmar el compromiso social de la Fundación.