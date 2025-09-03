Rosaleda celebra la gymkana 'El Gran Tesoro del Verano' para disfrutar en familia

El Centro Comercial Rosaleda ha convertido sus galerías en un espacio de juego, diversión y valores con la celebración de la gymkana inclusiva “El Gran Tesoro del Verano”. Organizada en colaboración con Edukatea, y con la participación de empresas y marcas del centro como Bombón Boss, Geek Atmosphere, Decathlon, Primor, Sould Park y Alain Afflelou, la actividad propuso un recorrido de pruebas en distintos establecimientos, donde cada reto estaba asociado a un valor de respeto, diversidad y cuidado personal.

Los pequeños aventureros, acompañados de sus familias, fueron guiados por “guardianes del verano” que les lanzaban desafíos adaptados: desde elegir el menú más saludable hasta descubrir cómo proteger la piel del sol, pasando por juegos deportivos y pruebas sensoriales. Todos los participantes, sin importar el ritmo o la forma de hacer las pruebas, pudieron completar el pasaporte de la gymkhana y recoger su premio final: el tesoro del verano.

La acción puso en valor el carácter inclusivo del Centro Comercial Rosaleda, con dinámicas diseñadas para que también niños y niñas autistas o con diferentes necesidades pudieran participar a gusto. Las pruebas contaban con instrucciones visuales, alternativas simbólicas, pictogramas y espacios tranquilos, transmitiendo un mensaje claro: todas las formas de jugar son válidas.

La gymkhana forma parte del programa de actividades del Club Infantil Rositas, que este verano también ha ofrecido talleres de ciencia y juegos de madera, consolidando al centro como un referente de ocio familiar y educativo en Málaga.

“La inclusión es el verdadero tesoro del verano, porque nos recuerda que todos, seamos como seamos, podemos disfrutar y brillar en familia”, señalaron desde la organización.

Con propuestas como esta, Rosaleda reafirma su compromiso con la diversidad, la educación y la convivencia, ofreciendo a las familias planes gratuitos, divertidos y con un fuerte componente social.