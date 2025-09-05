Vuelta al cole
LegoHarry Potter aterriza en Vialia para celebrar la vuelta al cole
El universo mágico de Hogwarts llega al Centro Comercial Vialia de la mano del Grupo LEGO para que los niños y niñas de Málaga disfruten de un evento creativo y divertido durante el mes de septiembre
La vuelta al cole ya está aquı́ y, para hacerlo más especial, Vialia se une a la marca Lego para traer el universo de Harry Potter al centro comercial. Desde el 5 hasta el 28 de septiembre, los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán participar en el evento Lego Harry Potter, pensado para crear, jugar y montar sus propias estructuras Lego inspiradas en Hogwarts.
En un espacio de 60 m2 los asistentes podrán divertirse en la piscina de piezas Lego, el rincón de consolas y muchas otras actividades. Además, los seguidores más fieles de la saga podrán descubrir de cerca una impresionante escultura de Harry Potter hecha de ladrillos Lego a tamaño real.
Con capacidad para 22 niños y niñas simultáneamente, esta actividad se desarrollará todos los viernes, sábados y domingos del mes, en horarios pensados para ajustarse a las diferentes rutinas familiares: viernes de 17:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.
Lego Harry Potter ofrece a las familias una alternativa lúdica y creativa que acompaña el regreso a las aulas, brindando un espacio donde la imaginación y el juego se combinan para que los más pequeños disfruten de una experiencia única.
Vialia Málaga continúa su apuesta por el entretenimiento infantil, adaptando su programación a la estacionalidad y las necesidades de las familias para ofrecer actividades que fomenten la diversión y la creatividad en cada momento del año.
