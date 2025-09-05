LegoHarry Potter aterriza en Vialia para celebrar la vuelta al cole

La vuelta al cole ya está aquı́ y, para hacerlo más especial, Vialia se une a la marca Lego para traer el universo de Harry Potter al centro comercial. Desde el 5 hasta el 28 de septiembre, los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán participar en el evento Lego Harry Potter, pensado para crear, jugar y montar sus propias estructuras Lego inspiradas en Hogwarts.

En un espacio de 60 m2 los asistentes podrán divertirse en la piscina de piezas Lego, el rincón de consolas y muchas otras actividades. Además, los seguidores más fieles de la saga podrán descubrir de cerca una impresionante escultura de Harry Potter hecha de ladrillos Lego a tamaño real.

Con capacidad para 22 niños y niñas simultáneamente, esta actividad se desarrollará todos los viernes, sábados y domingos del mes, en horarios pensados para ajustarse a las diferentes rutinas familiares: viernes de 17:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Lego Harry Potter ofrece a las familias una alternativa lúdica y creativa que acompaña el regreso a las aulas, brindando un espacio donde la imaginación y el juego se combinan para que los más pequeños disfruten de una experiencia única.

Vialia Málaga continúa su apuesta por el entretenimiento infantil, adaptando su programación a la estacionalidad y las necesidades de las familias para ofrecer actividades que fomenten la diversión y la creatividad en cada momento del año.