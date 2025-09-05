Maricarmen Casa Playa lanza su propuesta sin gluten en su último mes del año
Maricarmen Casa Playa, el Mejor Chiringuito de España según Forbes y rincón más querido de Málaga Este, arranca su último mes de temporada con novedades pensadas para todos los públicos
Platos sin gluten, con todo el sabor de Maricarmen
En septiembre, Maricarmen amplía su carta con una cuidada selección de platos sin gluten para que más comensales puedan disfrutar sin preocupaciones. Pensados especialmente para personas con intolerancia al gluten, estos platos conservan todo el sabor y la personalidad de la cocina de Maricarmen. Desde la mítica rusa con huevo frito, pasando por el mollete de Benaoján sin pan, hasta el tartar de atún rojo o las hamburguesas de vaca con pan sin gluten, hay opciones para todos los gustos.
“Queremos que cada vez más personas puedan compartir mesa con nosotros. Sabemos lo importante que es cuidar lo que comemos, sin renunciar al disfrute”.
Última llamada: Maricarmen se despide hasta 2026
Este mes de septiembre será el último del año. Por primera vez en 8 años, la abuela Maricarmen se va de vacaciones, cerrando la temporada con una promesa: volver en 2026 mejor que nunca.
Por eso, septiembre se convierte en una invitación especial a vivir por última vez este año la magia de Maricarmen:
- Abierto viernes, sábado y domingo
- Hamacas gratis para disfrutar del mar sin preocupaciones
- Menú Playa por solo 24€, con mojito de bienvenida, consumición, hamaca y plato principal
- Sábados de Velas: cena romántica con menú especial para dos
- Domingos con música en directo: 21 y 28 de septiembre
Ven a despedirte de Maricarmen, comparte una comida con los tuyos y celebra el final del verano frente al mar.
RESERVAS
https://www.maricarmencasaplaya.com/#reservas
UBICACIÓN Y CÓMO LLEGAR
- Web: Maricarmen Casa Playa
- Dirección: C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga
- Teléfono: +34 648 975 346
- Redes sociales: Facebook e Instagram
- Medios: Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)
- Ubicación:
