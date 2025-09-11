Sanidad privada
El Hospital HM Málaga incorpora un nuevo equipo de Otorrinolaringología
Aborda de forma integral áreas de especialización como el tratamiento de enfermedades del oído, vértigo, disfonías y trastornos de la voz
El Hospital HM Málaga ha incorporado un nuevo equipo médico para su servicio de Otorrinolaringología (ORL) liderado por el doctor Maximiliano Alea. Con una sólida trayectoria clínica y quirúrgica, el doctor Alea asume el liderazgo de un servicio clave para el diagnóstico y tratamiento de patologías del oído, nariz y garganta, con el objetivo de consolidar una atención integral, de alta especialización, y con acceso a las técnicas más actuales en ORL.
La incorporación de este nuevo equipo, altamente especializado, responde al compromiso de HM Hospitales con la excelencia médica y la mejora constante de sus servicios. El área de Otorrinolaringología en HM Málaga atenderá tanto patología general como casos complejos, y lo hará desde un enfoque colaborativo con otras especialidades del hospital.
Además del doctor Alea, el servicio lo componen los doctores: Simón Medel, Sara Sánchez Paniagua, Jean Paul Loaiza, Alicia López y Houda Ben Abdellah; todos ellos especialistas con amplia formación y experiencia en distintas subáreas de la Otorrinolaringología.
El nuevo equipo de ORL del Hospital HM Málaga aborda de forma integral áreas de especialización como la otología y neurotología, para el tratamiento de enfermedades del oído, hipoacusia, vértigo y trastornos del equilibrio. Cuenta con otorrinos especializados en laringología, con atención especializada para disfonías y trastornos de la voz; y Otorrinolaringología pediátrica, ofreciendo atención específica a niños y adolescentes.
Además, los profesionales que la integran están especializados en rinología y cirugía endoscópica nasal, enfocada en patologías nasosinusales y alteraciones del olfato. También en trastornos del sueño, con enfoque multidisciplinar en apnea del sueño, ronquido y otras alteraciones respiratorias nocturnas.
