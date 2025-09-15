El futuro del linfoma pasa por terapias personalizadas y libres de quimioterapia

Este lunes se conmemora el Día Mundial del Linfoma, una jornada dedicada a sensibilizar sobre este tipo de cáncer hematológico, mejorar su conocimiento y visibilizar la importancia de la investigación.

El linfoma es uno de los cánceres hematológicos más frecuentes en adultos, con una incidencia cercana a 15 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año. Así lo recuerda el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Quirónsalud Málaga y del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Agustín Hernández, quien explica que “coloquialmente conocemos por linfoma a un grupo muy heterogéneo de cánceres originados en unas células de las defensas conocidas como linfocitos. El linfoma no Hodgkin es más habitual que el de Hodgkin y, en contra de lo que muchas personas creen, ambos son malignos y potencialmente letales”.

En muchos pacientes, la enfermedad se detecta de forma tardía, bien por la aparición de un ganglio inflamado que no desaparece o a raíz de hallazgos en pruebas realizadas por otra causa. El especialista advierte de que “en algunos casos muy avanzados, la fiebre sin causa aparente, la sudoración nocturna intensa, la pérdida de peso no intencionada, el cansancio persistente o el picor generalizado pueden ser los primeros síntomas que nota el paciente. Ante cualquiera de estos supuestos, lo más recomendable es acudir al médico”.

El paso de la quimioterapia al tratamiento chemo-free

En el ámbito terapéutico, los últimos años han marcado un punto de inflexión. “Estamos viviendo una auténtica revolución en los tratamientos de los linfomas”, afirma el doctor. La incorporación de tecnologías como los linfocitos CAR-T y los anticuerpos biespecíficos en linfomas no Hodgkin, así como los fármacos anti-CD30 y los inhibidores de checkpoint en el linfoma de Hodgkin, ha permitido incluso abandonar en muchos casos la quimioterapia convencional para dar paso a tratamientos chemo-free. Comenta que “estos avances han permitido controlar la enfermedad incluso en pacientes que antes tenían muy pocas opciones, y han mejorado las tasas de supervivencia y la calidad de vida”.

La personalización de los tratamientos es otro de los cambios de paradigma. “Cada día más, buscamos terapias personalizadas no solo en función del tumor, sino de las características y preferencias de nuestros pacientes. Se ajustan al perfil biológico y molecular del tumor de cada enfermo, logrando respuestas más profundas, duraderas y, en muchos casos, con menos toxicidad. Estos recientes avances, incluso, están haciendo que nos planteemos abandonar terapias como el trasplante de médula ósea, que en el pasado, y de momento en el presente, tantas vidas ha salvado”, apunta el jefe de Hematología.

Supervivencia global

Los datos avalan el progreso: la supervivencia global de los pacientes con linfoma se ha duplicado en los últimos 30 años. Afirma que “hoy, más del 80% de los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios avanzados se pueden curar con la primera línea. En los linfomas no Hodgkin indolentes, aunque no siempre hablamos de curación, sí conseguimos largas supervivencias con buena calidad de vida. Y en los linfomas más agresivos y refractarios a quimioterapia, tanto los CAR-T como los agentes biespecíficos están consiguiendo mejorar el pronóstico de estos pacientes, que hasta hace no mucho, se veían abocados a un manejo puramente paliativo”.

Sin embargo, aún quedan retos pendientes. El especialista advierte de que “hemos de lograr la accesibilidad de todos los pacientes a las mejores terapias, mejorar las estrategias para detectar qué pacientes van a necesitar terapias más intensivas y cuáles más dirigidas, y seguir profundizando en las mejores combinaciones de fármacos. Tenemos que tratar de optimizar los recursos al máximo, porque todas las nuevas terapias tienen un coste enormemente más elevado que las convencionales”. En este sentido, destaca la importancia de medidas complementarias: “Somos firmes defensores de una actividad física adecuada y dirigida, además de una nutrición correcta, dado que son medidas relativamente sencillas y baratas que ayudan a prolongar y mejorar la vida de nuestros pacientes”.

La investigación clínica se sitúa como una de las claves para el futuro. “Los ensayos clínicos son la base del progreso. Permiten que los pacientes accedan antes a terapias de última generación y contribuyen a generar conocimiento que beneficia al conjunto de la sociedad" explican los doctores.