BYD Caetano Tec presenta en Málaga dos nuevos híbridos enchufables

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza el SEAL 6 DM-i en Europa, ofreciendo el sistema de propulsión con la tecnología Dual Mode en versiones con carrocería sedán y Touring.

Caetano Tec, concesionario oficial de BYD, perteneciente a Caetano Retail, el mayor grupo de automoción de Península Ibérica, presenta y acerca ambos nuevos modelos desde sus instalaciones en:

Málaga I : C/La Tierra 4, 29004

: C/La Tierra 4, 29004 Málaga II : Avda Ortega y Gasset 272, 29006

: Avda Ortega y Gasset 272, 29006 Marbella : C. Juan de la Cierva, 29603

: C. Juan de la Cierva, 29603 Sevilla : Avda Montes Sierra 21, 41007

: Avda Montes Sierra 21, 41007 Dos Hermanas : Calle Doctor Fleming, 51, 41703 Dos Hermanas, Sevilla

: Calle Doctor Fleming, 51, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Huelva : Carretera de Sevilla, 48 (B), 21007, Huelva

: Carretera de Sevilla, 48 (B), 21007, Huelva Jerez de la Frontera : Av. de la Ilustración, 3, 11407, Cádiz

: Av. de la Ilustración, 3, 11407, Cádiz Los Barrios Cádiz : P.I. Palmones III Carretera A7, Salida 113B, 11379.

: P.I. Palmones III Carretera A7, Salida 113B, 11379. Córdoba: Calle Juan Bautista Escudero, 9 P.I.Las Quemadas, 14014

Los andaluces podrán acceder a estos 9 concesionarios BYD de Caetano Tec para probar el nuevo miembro de la familia BYD, el Seal 6 DM-i en sus dos carrocerías; lanzamiento que sin duda reforzará su posición como líder en ventas de vehículos enchufables.

Con un habitáculo cómodo y espacioso repleto de las innovadoras tecnologías características de BYD, y una gran autonomía eléctrica gracias a su avanzado sistema de propulsión, el SEAL 6 DM-i es la elección perfecta tanto para empresas como para clientes particulares que buscan la combinación de una experiencia de conducción eléctrica con la versatilidad que ofrece el sistema de propulsión híbrido enchufable Dual Mode. Está disponible tanto en versión sedán como en una nueva variante de carrocería para BYD en Europa, la práctica versión familiar Touring, que ofrece hasta 1.535 litros de capacidad de maletero (con los asientos traseros abatidos).

El SEAL 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el exitoso SEAL U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo. Utiliza una versión del probado sistema de propulsión de ese modelo combinado con una silueta de carrocería más baja para ofrecer una eficiencia impresionante.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, expone: “Siempre hemos creído que el sistema de propulsión con tecnología Dual Mode es un punto de inflexión, ya que permite a los clientes disfrutar de la conducción de un vehículo eléctrico sin preocuparse por la autonomía. Esto ha quedado demostrado con nuestro SUV SEAL U DM-i y estamos seguros de que nuestro último modelo, en versión sedán y familiar, tiene el mismo potencial. La posibilidad de conducir por la ciudad o realizar los desplazamientos diarios como un vehículo eléctrico y, al mismo tiempo, tener la capacidad de recorrer más de 1.500 km con una carga completa y el depósito lleno de combustible, es una característica muy atractiva”.

Lenguaje de diseño Ocean y máxima versatilidad

El BYD SEAL 6 DM-i mide 4.840 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.495 mm de alto, y cuenta con una generosa distancia entre ejes, de 2.790 mm; mayor que la de sus principales competidores. El lenguaje de diseño Ocean en su parte delantera combina formas fluidas con líneas más marcadas en el paragolpes, lo que le confiere un aspecto deportivo y dinámico que, sin embargo, contribuye a la increíble eficiencia del coche.

El SEAL 6 DM-i ofrece un habitáculo cómodo para cinco adultos, con un excelente espacio para las piernas y la cabeza en los asientos traseros. Su maletero puede alojar maletas grandes o bolsas de la compra gracias a una capacidad que alcanza los 491 litros, con la posibilidad de aumentar hasta 1.370 litros cuando se abaten los asientos traseros, divididos en una proporción 40:60.

La parrilla delantera tiene un diseño limpio y minimalista inspirado en las olas, e incorpora un sistema activo de entrada de aire que aumenta la eficiencia aerodinámica. La llamativa parrilla inferior trapezoidal invertida está acentuada. Con detalles cromados y un marco del color de la carrocería, lo que le confiere un aspecto distintivo y sofisticado. La “cara” del SEAL 6 DM-i se completa con faros inspirados en el cristal, que incorporan tecnología LED en todas las versiones y reflejan el brillo de las olas del mar con una firma distintiva.

A lo largo del lateral, las líneas de cintura esculpidas acentúan el perfil elegante y la silueta ágil del SEAL 6 DM-i, equipado con las llantas de aleación de 18” de diseño “flying axe”, que realzan la sensación de velocidad y precisión insinuando el gran rendimiento del coche incluso cuando está parado. En la parte trasera los grupos ópticos presentan un acabado tintado de alta calidad y secuencias matrix-LED en capas, diseñadas para crear un movimiento visual fluido.

El primer vehículo europeo de BYD con carrocería familiar

La versión familiar, denominada SEAL 6 DM-i Touring, tiene exactamente la misma longitud y anchura que el sedán, pero es ligeramente más alta, con 1.505 mm. También tiene la misma distancia entre ejes, lo que le confiere un espacio interior mayor que el de muchos de sus principales competidores. En combinación con la eficiencia del sistema de propulsión híbrido enchufable, el SEAL 6 DM-i Touring destaca por su versatilidad, que también permite un uso diario en modo totalmente eléctrico y la flexibilidad de una enorme autonomía combinada.

Los elementos básicos del diseño en el frontal son los mismos que los del sedán, mientras que el perfil lateral combina la doble línea de cintura con un techo ligeramente descendente y un acabado en contraste en el pilar D que crea un efecto flotante. La silueta combina referencias prácticas, como los rieles de techo de aluminio de serie, con una apariencia ágil.

La parte trasera cuenta con los mismos pilotos traseros matrix-LED, junto con un limpiaparabrisas integrado diseñado para mantener la visibilidad durante los viajes. El coeficiente de resistencia aerodinámica global del SEAL 6 DM-i Touring es de solo 0,28, una cifra impresionantemente baja para un vehículo familiar y un factor que contribuye a su revolucionaria eficiencia.

El primer vehículo con carrocería familiar de BYD en Europa cuenta con un espacio de carga amplio y flexible. Hay disponibles 500 litros de capacidad detrás de los asientos traseros hasta el nivel de la bandeja portaobjetos, y 675 litros si se carga hasta el techo. Y con la segunda fila de asientos abatida –divisibles en una proporción de 40:60–, la capacidad máxima del maletero es de unos impresionantes 1.535 litros. El acceso también es fácil gracias al portón trasero eléctrico, de serie en todas las versiones, que puede activarse de forma remota con el mando a distancia.

Presentación Nuevo modelo, BYD Caetano TEC / L.O.

Propulsión con tecnología Dual Mode: prestaciones con una gran autonomía

El SEAL 6 DM-i se basa en el innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode, que combina las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico —refinamiento y respuesta— con la versatilidad del sistema híbrido desarrollado por BYD. Cuenta con varias innovaciones exclusivas, como un motor eléctrico con un controlador integrado, una Blade Battery y un motor de gasolina Xiaoyun con una eficiencia térmica revolucionaria que alcanza el 43%.

Como indica su denominación, el sistema con tecnología Dual Mode permite funcionar de dos maneras distintas: EV, en la que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; y HEV, en la que se aplica el mismo principio la mayor parte del tiempo, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor, manteniendo la respuesta de conducción de un vehículo eléctrico. En los momentos en que se exige una potencia adicional, el modo HEV puede cambiar de serie a paralelo, combinando el potencial del motor de gasolina de 1,5 litros y el motor eléctrico.

El resultado es un sistema de propulsión que funciona la mayor parte del tiempo como un vehículo eléctrico, con una autonomía de hasta 105 km1 en modo EV en el caso de la Blade Battery de mayor capacidad, de las dos disponibles para el SEAL 6 DM-i. Además, el control inteligente de los distintos sistemas (la “i” de la denominación DM-i) eleva la eficiencia por encima de cualquiera de sus rivales, con un consumo combinado ponderado de tan solo 1,5 l/100 km y una autonomía combinada, con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, de hasta 1.505 km1. Esto convierte al SEAL 6 DM-i en una excelente alternativa real no solo a los vehículos con hibridación convencional, sino también a los modelos tradicionales de combustión, gracias a su combinación de gran autonomía y capacidad para completar viajes de largo recorrido sin utilizar gasolina.

Además de estas impresionantes cifras de eficiencia, el sistema con tecnología Dual Mode también ofrece prestaciones y confort. Todas las versiones del SEAL 6 DM-i, independientemente de la carrocería, pueden acelerar de 0 a 100 km/h en menos de nueve segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

El sistema utiliza la Blade Battery para dar soporte a la funcionalidad V2L (Vehicle to Load), que puede alimentar dispositivos externos, como por ejemplo una parrilla portátil, un compresor de aire, una cafetera o guirnaldas luminosas con una potencia de hasta 3,3 kW. Esta característica permite al SEAL 6 DM-i adaptarse a estilos de vida activos en cualquier lugar, desde la entrada de casa hasta en el campo o en la playa.

Hay dos configuraciones del SEAL 6 DM-i. En la especificación Boost la capacidad nominal de la Blade Battery es de 10,08 kWh y la potencia máxima del sistema es de 135 kW (184 CV). Esta es la versión con la mayor autonomía combinada WLTP, con hasta 1.505 km1 para el sedán, y 1.350 km1 en el Touring.

Las ediciones Comfort Lite y Comfort del SEAL 6 DM-i cuentan con una mayor potencia del sistema, que alcanza los 156 kW (212 CV), y una batería más grande, con 19 kWh de capacidad. El sedán y el Touring pueden recorrer hasta 105 km1 y 100 km1 solo con electricidad, respectivamente. Las autonomías combinadas WLTP de estas versiones son 1.455 km1 para el Sedán y 1.350 km1 para el Touring.

Habitáculo espacioso y de alta calidad para viajar con comodidad

El espacio se une al confort en el habitáculo del SEAL 6 DM-i, que combina un diseño sofisticado con materiales de alta calidad y con las innovadoras tecnologías habituales de BYD. El salpicadero continúa con el diseño inspirado en el océano del exterior, con líneas suaves y fluidas que se extienden hasta los paneles de las puertas. Este diseño envolvente crea un acabado premium y una atmósfera que combina la eficiencia del espacio con el confort.

En el centro del salpicadero se encuentra una pantalla de infoentretenimiento de alta resolución con 12,8” (32,5 cm) o 15,6” (39,6 cm), según el nivel de acabado. Todos los ocupantes pueden mantenerse conectados y con la batería de sus dispositivos móviles cargada gracias a dos puertos USB tipo C (uno de 18 W y otro de 60 W) en la parte delantera y dos tomas adicionales tipo C de 18 W en la parte trasera. En la mayoría de las versiones también hay disponible una base de carga inalámbrica de 50 W para smartphones.

Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico, memoria de posición, ventilación y calefacción para ofrecer tanto sujeción como comodidad. La parte trasera, por su parte, ofrece unos niveles de espacio que rivalizan con los de los modelos de la clase superior, lo que convierte cada asiento en una zona de confort personal. Todos los asientos, que cuentan con reposacabezas ajustables en altura para una mayor seguridad y sujeción, están revestidos de cuero vegano texturizado de primera calidad, lo que les confiere un aspecto acolchado y refinado que se mantiene resistente con el uso diario.

Las versiones Comfort Lite y Comfort del SEAL 6 DM-i equipan un techo solar panorámico practicable que inunda el interior de luz natural.

Dos nuevos híbridos Seal DMI / L.O.

Paquete completo de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor

El SEAL 6 DM-i está diseñado tanto para el uso urbano como para los viajes largos, por lo que cuenta con una amplia gama de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor. Todas las versiones cuentan con siete airbags

(conductor, acompañante, central delantero, dos laterales delanteros y dos de cortina), cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y ajuste de altura, conectores ISOFIX e i-Size en los asientos traseros exteriores y en el asiento del acompañante, detección de presencia de niños y un sistema de bloqueo automático sensible a la velocidad.

La lista de funciones de asistencia al conductor incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámaras de visión trasera y de 360 grados, control de crucero adaptativo e inteligente, detección de ángulo muerto, sistema de detección de fatiga del conductor, alerta y frenada de tráfico cruzado trasero, asistencia de salida de carril, avisos de colisión delantera y trasera y aviso de apertura de puertas.

Equipado para quienes no quieren renunciar a nada en el día a día

El SEAL 6 DM-i está diseñado para clientes que no quieren renunciar a nada en el uso diario, por lo que el equipamiento de serie es muy completo. La gama comienza con la versión Boost, que incluye pintura metalizada, faros LED, llantas de aleación de 17”, limpiaparabrisas automáticos, asientos delanteros ajustables eléctricamente, retrovisores laterales ajustables y plegables eléctricamente, instrumentación digital de 8,8” (22,3 cm), un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm), cuatro puertos USB, sensores de aparcamiento traseros, cámara de visión trasera, y la función V2L. Las características específicas del Touring incluyen barras de techo de aluminio, portón trasero eléctrico y limpialuneta trasero.

Además de la batería más grande para una mayor autonomía en modo 100% eléctrico y un cargador de corriente alterna a bordo más potente, la versión Comfort, la más alta de la gama, aumenta el tamaño de la pantalla del sistema de infoentretenimiento a 15,6” (39,6 cm), lo que subraya el liderazgo tecnológico de BYD con la pantalla más grande de su categoría. También añade volante calefactado, luces de cortesía en los retrovisores laterales, llantas de aleación de 18”, cristales traseros tintados, iluminación ambiental que reacciona al ritmo de la música, retrovisor interior con antideslumbramiento automático, base de carga inalámbrica para smartphones y un sistema de audio más potente con ocho altavoces.

La gama SEAL 6 DM-i también incluye una edición Comfort Lite que cuenta con el mismo equipamiento que la versión Comfort, pero con una pantalla táctil más compacta de 12,8” (32,5 cm).