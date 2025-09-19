Cinco años de compromiso empresarial: el Círculo Empresarial de Málaga celebra su V Gran Gala Benéfica

El próximo viernes 26 de septiembre, el Círculo Empresarial de Málaga celebra en el Castillo de Gibralfaro su V Gran Gala Benéfica y Entrega de Premios, coincidiendo con el quinto aniversario de la asociación.

En tan solo cinco años, el Círculo se ha consolidado como un referente para el tejido económico y social malagueño, reuniendo ya a más de 150 socios entre empresarios, altos directivos y profesionales de la provincia. Esta Gala, que acogerá a más de 250 invitados, simboliza la fortaleza de una red empresarial que combina crecimiento, innovación y compromiso social.

Francisco Javier Jiménez Badía, presidente del Círculo Empresarial de Málaga indica que “con esta Gala celebramos no solo el quinto aniversario del Círculo, sino también la fortaleza y compromiso del tejido empresarial malagueño. Es un orgullo reconocer a empresarios que son un referente en sus sectores y, al mismo tiempo, colaborar con Autismo Málaga, cuya labor es esencial para la sociedad.”

Patrocinadores de la Gala

La Gala cuenta con el apoyo de un destacado elenco de patrocinadores:

Patrocinador Oro: Banco Mediolanum.

Patrocinadores Plata: Winterhalter Ibérica, Tour10, Rincón Fertilidad, Veinluc Distribuidor Oficial Renault Trucks, Grupo Vértice, E3 Ventanas y Passivhaus, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, C de Salamanca y Wooden.

Premios Círculo Empresarial de Málaga

Los galardones reconocerán la trayectoria y aportación de empresarios y compañías referentes en sus respectivos ámbitos:

Trayectoria empresarial: Antonio Luque (DCOOP).

Crecimiento empresarial: Gonzalo Armenteros (Soho Boutique Hotels).

Vanguardia en Promoción Inmobiliaria: Pedro y Carlos Rodríguez (Sierra Blanca Estates).

Innovación: Virginia Calvo y José Ramón Díaz (Giantx).

Premio honorífico: al socio más implicado y comprometido con el Círculo.

Un evento con carácter solidario

La Gala mantiene su carácter benéfico y este año destinará parte de la recaudación a Autismo Málaga, asociación que trabaja por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

Con este encuentro, el Círculo Empresarial de Málaga refuerza su compromiso de reconocer y poner en valor el tejido empresarial malagueño, al tiempo que impulsa un evento de prestigio que proyecta la imagen de Málaga como espacio de liderazgo empresarial, innovación y responsabilidad social.