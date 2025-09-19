El Nuevo Dacia Bigster llega a Málaga: robustez, espacio y sostenibilidad en el segmento C-SUV

El evento formó parte del Bigster Tour 2025, un roadshow que recorre 12 ciudades españolas –Valladolid, A Coruña, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Sevilla, Las Palmas, Murcia, Salamanca, Burgos y San Sebastián– para acercar esta gran novedad a medios de comunicación, clientes y colaboradores.

La jornada en Tahermo reunió a autoridades locales, empresarios, representantes institucionales y medios especializados, en un ambiente de entusiasmo por el lanzamiento.

Un modelo llamado a liderar el segmento

Presentado por primera vez como Bigster Concept en 2021, el nuevo modelo materializa la promesa de robustez, habitabilidad y eficiencia que caracterizan a Dacia. Con 4,60 metros de longitud, el Bigster ofrece un diseño exterior marcado por líneas geométricas y una imponente parrilla con el nuevo emblema “Dacia Link”. La iluminación LED en forma de “Y” refuerza su identidad de marca, mientras que en el interior prima la funcionalidad y el confort, con pantallas digitales de hasta 10,1 pulgadas, acabados resistentes y una de las mayores capacidades de maletero de su categoría: 702 litros.

Motorizaciones y sostenibilidad

El Bigster llega con gama 100 % ECO, al incorporar motorizaciones híbridas y microhíbridas, todas con etiqueta medioambiental ECO:

Hybrid 155 , fabricada en Valladolid, capaz de circular hasta un 80 % del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos.

, fabricada en Valladolid, capaz de circular hasta un 80 % del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos. TCe 140 con hibridación ligera de 48V.

con hibridación ligera de 48V. ECO-G 140 , que combina GLP y microhibridación, ofreciendo hasta 1.450 km de autonomía.

, que combina GLP y microhibridación, ofreciendo hasta 1.450 km de autonomía. TCe 130 4x4, para quienes buscan capacidad off-road sin renunciar a la eficiencia.

En línea con el compromiso de Dacia con la sostenibilidad, el modelo integra 20 % de plásticos reciclados, materiales innovadores como Starkle en protecciones exteriores y elimina el uso de cuero y cromo decorativo.

Un evento con doble sesión para prensa y clientes

La jornada comenzó por la mañana con un encuentro exclusivo para medios de comunicación, representantes de empresas y autoridades. Markel de Zabaleta, Jefe de Prensa de Dacia España, ofreció una presentación detallada del Bigster, destacando su posicionamiento en el mercado, la estrategia de electrificación de la marca y los hitos industriales que representa, como la fabricación de su motorización Hybrid 155 en Valladolid.

Por la tarde, las instalaciones de Tahermo recibieron a clientes y seguidores de la marca. Javier Romero, Experto en Producto de Tahermo, guió a los asistentes en una presentación dinámica, explicando en profundidad las características técnicas, los diferentes niveles de equipamiento y las ventajas de cada motorización.

En ambas sesiones, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar test drives del nuevo modelo, una experiencia muy valorada que les permitió comprobar de primera mano su confort de marcha, su habitabilidad y su comportamiento dinámico.

Dacia en Málaga: cifras de liderazgo

Durante el evento, Rosa Molina, gerente de Tahermo, destacó la estrecha relación de la marca con Málaga y comentó que “desde que Dacia se lanzó en 2004, no hemos dejado de cosechar éxitos, siendo uno de los primeros concesionarios de España en alcanzar las 100 unidades vendidas. Durante los últimos 13 años, el Dacia Sandero ha sido el modelo más vendido en nuestra ciudad, prueba de la confianza que los malagueños depositan en nuestra marca.”

La gerente subrayó que el lanzamiento del Bigster supone un paso adelante para Dacia alegando que "hoy Dacia se hace grande con Bigster, un SUV robusto, familiar y sostenible, que llega para satisfacer las necesidades de los clientes malagueños en un mercado que sigue creciendo. Es la primera vez que un modelo de Dacia cuenta con una motorización fabricada en España, lo que supone un hito para la compañía y para nuestra industria.”

Rosa Molina, gerente de Tahermo / L.O.

Un paso más en la estrategia de la marca

Tras la intervención de Rosa Molina, Laurent Sengenes, director general de Dacia España, presentó la visión estratégica de la marca, subrayando que el Bigster representa mucho más que un nuevo modelo: es el reflejo de la ambición de Dacia por crecer en segmentos superiores, manteniendo su filosofía de ofrecer la mejor relación calidad-precio. Además, destacó la importancia del mercado español dentro de la estrategia de la compañía y señaló el papel de Málaga como uno de los puntos de venta más relevantes para la red comercial de Dacia en el país.

El Bigster Tour 2025 en Málaga fue un éxito de convocatoria y permitió a periodistas, autoridades y clientes conocer y probar de primera mano el nuevo SUV de la marca. Con su diseño robusto, tecnologías eficientes y enfoque sostenible, el Bigster se perfila como una de las grandes apuestas de Dacia para el mercado español, reforzando su posicionamiento como la marca que ofrece el mejor valor del mercado.