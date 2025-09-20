La Fundación Idiliq cumple los sueños de 50 familias españolas con sus Vacaciones que Cambian Vidas

A esta celebración acuediron alrededor de 250 personas se dieron cita en el complejo turístico para disfrutar de una magnífica velada entre amigos, que ha contado con Idiliq Group como patrocinador principal y en la que los asistentes pudieron degustar un magnífico cóctel, amenizado con actuaciones musicales.

Un encuentro, que se ha convertido en un referente en el tejido social malagueño y en el que se dieron cita asociaciones, medios de comunicación, patrocinadores, colaboradores, representantes de la compañía, embajadores, voluntarios, así como personalidades del ámbito político y empresarial de la provincia.

Asimismo, quisieron estar presentes en este importante encuentro la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales; el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín; representantes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, así como, autoridades de los Ayuntamientos de Fuengirola y Benalmádena junto a la Corporación municipal del Ayuntamiento de Mijas, con su alcaldesa, Ana Mata.

Durante el evento, que este año cumple su cuarta edición, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los testimonios de tres familias españolas que han disfrutado del programa Vacaciones que cambian Vidas’- Kind Holidays by IDILIQ. “Cada relato refleja una lucha y también una victoria, que nos inspira para continuar en este camino, cumpliendo sueños y deseos. En 2025 hemos tenido la suerte de ofrecer un total de 50 semanas de alojamiento gratuito a diferentes asociaciones amigas y en 2026 recibiremos a 100 familias a través de esta iniciativa solidaria”, así lo ha manifestado el presidente de la Fundación Idiliq, Juan Miguel Marcos. Asimismo, Marcos mostró su agradecimiento a todos los asistentes y reconoció la incansable labor de los voluntarios.

Por su parte, la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, quiso poner en valor estas Vacaciones con Corazón comentando que “expresan, casi mejor que ninguna, el gran espíritu generoso de la Fundación Idiliq. Ofrecer la oportunidad a familias vulnerables de unos días de descanso es algo que estoy convencida de que nunca olvidarán. Y creo que eso no llena solo sus corazones, sino también los de aquellos que lo hacen posible”.

La celebración de esta Gala ha supuesto una ocasión especial para reconocer el apoyo a todos los allí presentes y confirmar el compromiso de la Fundación con la ciudadanía.

Nuestro especial agradecimiento a los patrocinadores del evento:

Idiliq Group, Wyndham Hotels & Resorts, Sagesa, Román y Martos, Cervezas Victoria, Special Needs, Abogados y Economistas Sánchez Valle, ACT- Advanced Computer Technology, Anea Cocinas, Arbentia Empowering Consulting, Ariza Villanueva Consultores Eléctricos, Arkimueble, Autos Lido, Comercial García Moreno Los Malagueños, Comercial de Hostelería Riveiro Parra, Construcciones Jamal & MM, Cuatrecasas, Chull Multiservicios, Fizz Benefits, Frigo, Galpe Agencia de Seguros, Jimara Packaging, Laboratorios Biocean, Mondant Bakers, Pinturas y Decoración Costa del Sol, Proycon Merino, Vithas.

Colaboradores: Área Costa del Sol, Essential Magazine, Familia Martínez Zabala, Homegrafic, La Opinión de Málaga, Mijas Comunicación, Sur in English.