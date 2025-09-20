Rossellimac abre una nueva tienda Apple Authorized Reseller en el C.C. El Ingenio

El pasado jueves 18 de septiembre a las 19:00h, en el Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, la empresa granadina Rossellimac inauguró su nueva tienda en Vélez-Málaga, donde ofreció una experiencia única a sus clientes para conocer e interactuar con los productos, servicios y soluciones de Apple.

Con motivo de la apertura, Rossellimac realizó en el día de ayer diversos sorteos entre los clientes que acudieron al acto de inauguración. Además, del 18 al 25 de septiembre contarán con descuentos especiales tanto en Mac, iPhone, iPad, Apple Watch y accesorios. Estos precios especiales solo estarán disponibles en la tienda Rossellimac del Centro Comercial El Ingenio.

En Rossellimac, son especialistas en Apple desde hace veinte años. Tienen su sede central en Granada desde su fundación y presencia a nivel nacional, con veinticuatro tiendas y más de doscientos empleados. Este nuevo establecimiento, catalogado como Apple Authorized Reseller, responde a un concepto de tiendas pensadas para ofrecer una mejor experiencia a sus visitantes y clientes.

Las tiendas Rossellimac son espacios donde descubrir el ecosistema de Apple de la mano de especialistas. Entre otros servicios, los clientes de Rossellimac podrán llevarse sus nuevos dispositivos configurados, participar en talleres de formación, recibir asesoramiento profesional, especialmente diseñado para empresas y el sector educativo, y así formar parte de la familia Rossellimac. Además, tendrán a su disposición el mejor servicio de asistencia técnica y reparación para resolver cualquier problema relacionado con los productos Apple. La atención premium y el compromiso con sus clientes han convertido a Rossellimac en el mejor especialista en Apple.