Septiembre llega cargado de sabor a Asador Iñaki con las Jornadas de Wagyu y Angus Nacional e Internacional
Asador Iñaki despide el verano con una propuesta gastronómica única en la ciudad: las Jornadas de Wagyu y Angus Nacional e Internacional, en colaboración con la empresa cárnica Arcecarne
Asador Iñaki, referente culinario en Málaga, se prepara para cerrar el verano con una propuesta gastronómica sin precedentes en la ciudad: las exclusivas Jornadas de Wagyu y Angus Nacional e Internacional, una experiencia única que, en colaboración con la prestigiosa empresa cárnica Arcecarne, invita a los amantes de la carne a deleitarse con cortes selectos que combinan la tradición y la excelencia en cada bocado.
En cuanto a los cortes, las jornadas ofrecen una variedad excepcional para los amantes de la carne. Los cortes de Wagyu incluyen la chuleta y el cube-roll de Wagyu Nacional, Wagyu Internacional y el Kobe Premium Japonés de Kagoshima (A5 Plus), considerado el culmen de la excelencia por su marmoleado y jugosidad.
Por su parte, los cortes de Angus están representados por tres versiones seleccionadas por su sabor intenso y textura suave: Angus Nacional, Angus Internacional y Angus Uruguayo.
La experiencia se completa, como viene siendo ya tradición en Asador Iñaki, con una selección de chacinas y quesos artesanales, entre los que destacan la cecina suprema de vaca con 24 meses de curación y el jamón ibérico de bellota. Para acompañar, el sumiller de Asador Iñaki ha diseñado un maridaje a medida con referencias como Mirto de Ramón Bilbao (Rioja), Fábrica de Hojalata Tintilla (Sierras de Málaga) y Díaz Bayo 8 (Ribera del Duero).
Con estas jornadas, Asador Iñaki consolida su apuesta por acercar a Málaga productos de alta gama y experiencias culinarias que combinan la tradición del norte con el espíritu del sur.
“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia completa, probando carnes únicas que normalmente solo se encuentran en destinos gastronómicos muy concretos. Málaga merece disfrutar de ellas, y septiembre es la ocasión perfecta”, señala el equipo del restaurante.
Las Jornadas de Wagyu y Angus estarán disponibles hasta el 30 de septiembre en el restaurante Asador Iñaki, situado en Málaga, y en su espacio gourmet La Despensa de Iñaki.
Para más información
Dirección: Calle Ayala, 38, Carretera de Cádiz, 29002 Málaga
Teléfono: 952 31 22 65
Página web: https://asadorinakimalaga.com/
Redes sociales: Facebook, Instagram y Youtube
Ubicación:
