El contrato en alternancia: la solución real a la brecha entre formación y las necesidades de las empresas

El gran desafío al que se enfrenta el actual mercado laboral es la falta de profesionales cualificados. Las empresas encuentran dificultades para cubrir vacantes mientras va en aumento la brecha entre las necesidades reales y la preparación de los candidatos.

Existe una vía de acceder al mercado laboral que permite a los jóvenes enriquecer el currículum con experiencia práctica y que les permite postularse ante las empresas con un valor diferenciador: el contrato en alternancia.

Es mucho más que un punto de partida: representa una oportunidad para transformar la empleabilidad y un recurso estratégico para las empresas que aspiran a crecer de forma sostenible.

Formación remunerada

Para quienes acceden a un contrato en alternancia, la primera sorpresa es evidente: se aprende y se recibe un salario. Esta modalidad cambia las reglas del juego: el trabajador no es un invitado a la empresa, es parte de su engranaje y aprende un oficio de la mano de profesionales. Todo ello con alta en la Seguridad Social y un sueldo proporcional a su jornada.

En este ámbito, la consultora Audiolís se ha consolidado como un referente a nivel nacional en contratos en alternancia mejorando la empleabilidad del alumno y ayudando a las empresas a solucionar la falta de profesionales.

El trabajador en formación integra la teoría con su puesto de trabajo, logrando una preparación completa que responde tanto a las exigencias académicas como a las necesidades reales del mercado laboral. La directora general de Audiolís, Juana Cózar, afirma que «es la manera más directa de romper esa barrera que tantas veces escuchamos: para trabajar te piden experiencia, pero sin trabajar no la consigues».

Aprender a vivir la profesión

La formación que conlleva esta modalidad contractual trasciende el plano teórico y se traduce en experiencias concretas. Los contenidos académicos adquieren sentido al aplicarse en entornos laborales reales. De este modo, el trabajador desarrolla competencias prácticas, alineadas con las demandas actuales del mercado laboral y esenciales para su futura empleabilidad.

El contrato aporta un valor añadido relevante: la consolidación de la confianza del trabajador. Los jóvenes dejan de percibir su currículum como carente de contenido y comienzan a incorporar una trayectoria profesional gracias a la participación en proyectos, la atención a clientes o el dominio de procesos productivos concretos.

Una solución al déficit de profesionales

Uno de los dramas más repetidos en España es la paradoja de tener altas cifras de desempleo juvenil y, al mismo tiempo, miles de vacantes sin cubrir en sectores clave como hostelería, comercio, logística, transporte o construcción.

El contrato en alternancia se ha convertido en la respuesta más natural a este rompecabezas. «Al formar a jóvenes directamente en el puesto de trabajo, se garantiza que los perfiles creados son los que realmente necesitan las empresas. Desaparece el desfase entre lo que se enseña y la demanda: se aprende lo que después se ejercerá», afirma la directora general de Audiolís.

Para mejorar la sinergia de empleabilidad, Audiolís ha puesto en marcha el portal Emplea Talento con el objetivo de facilitar a las empresas la captación de profesionales y agilizar la búsqueda de empleo a los demandantes. Empresas a nivel nacional encuentran al profesional que necesitan y los empleados acceden a oportunidades que se ajustan a su perfil.

La empresa, generadora de profesionales

Desde la perspectiva empresarial representa una oportunidad estratégica: convertirse en el espacio donde se forman los profesionales del futuro. El contrato en alternancia transforma a la compañía en un entorno de aprendizaje práctico, en el que los jóvenes adquieren conocimientos técnicos, procesos y cultura corporativa desde la propia realidad de la organización.

Según Juana Cózar «este modelo aporta un valor diferencial ya que la empresa no solo incorpora talento preparado, sino que contribuye activamente a configurarlo conforme a sus necesidades específicas, garantizando así una integración más sólida y duradera en el tiempo».

Un modelo sostenible y eficiente

Uno de los factores más relevantes para la empresa es la optimización de recursos. El contrato en alternancia conlleva un importante ahorro en seguros sociales y establece una remuneración proporcional a la jornada permitiendo incorporar personal en proceso de aprendizaje en condiciones acordes a su etapa profesional.

Al mismo tiempo, este modelo garantiza que no exista precariedad: el trabajador recibe formación, reconocimiento académico, protección social y la posibilidad real de desarrollarse y consolidar su trayectoria dentro de la organización.

La empresa reduce un problema frecuente al formar a la carta: la rotación de personal. Si un trabajador ha sido formado desde dentro, conoce los procesos, los valores y el clima de la organización; es menos probable que se marche.

Inversión en futuro

Con el contrato en alternancia, las empresas desarrollan talento dentro de la organización asegurando su adaptación a las necesidades estratégicas internas y mejorando la competitividad.