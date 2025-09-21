VIII edición del Máster de Formación Permanente en Retail Marketing

Aportar una formación específica y eminentemente práctica en trade marketing, distribución, ventas, merchandising, y retail en general que permita plasmar con éxito las funciones y directrices de marketing y ventas en la nueva era del comercio. Este es el objetivo que se ha propuesto la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga desde que implantó, hace ya 8 años este posgrado, único en Andalucía especializado en el comercio y la distribución.

Además este máster está reconocido por la AER, (Asociación Española de Retail) con el premio al Mejor Proyecto Académico y el profesorado está compuesto en su gran mayoría por profesionales del sector con amplía experiencia en puestos de responsabilidad en grandes marcas del sector.

Los conocimientos impartidos estarán enfocados en mejorar la experiencia omnicanal del cliente, y en cómo ofrecer experiencias personalizadas y en el uso de las herramientas digitales adecuadas para llevar a cabo una transformación digital óptima.

El máster consta de seis módulos en el que se estudiarán, entre otros contenidos, el entorno y situación actual del retail /shopper; las estrategias de Retail marketing; la gestión del punto de venta; la fidelización de clientes; el E- Commerce y el Retail online, y la gestión de compras y negociación como estrategia competitiva.

Además de los contenidos oficiales se incluyen seminarios transversales de retail en la moda, en el sector del lujo y en el sector del automóvil además de actividades complementarias y visitas a empresas.

Este máster va dirigido a titulados universitarios, especialmente en el área del marketing y la administración de empresas que deseen desarrollar su carrera profesional en el sector retail; trabajadores del sector con experiencia que deseen mejorar su formación y prepararse para asumir funciones de responsabilidad dentro de esta industria; empresarios y emprendedores que busquen entrar en el sector retail desarrollando proyectos propios o expandir sus negocios.

60 créditos

El máster se impartirá en la Facultad de Marketing y Gestión y constará de 60 créditos en formato semipresencial, con 300 horas de docencia teórico-práctica en aula (15 créditos de prácticas en empresas, equivalente a 3 meses a tiempo parcial con la posibilidad de convalidación de créditos con experiencia profesional). Se impartirá desde finales de octubre de 2025 a julio de 2026 las tardes de los viernes de 16.30 a 21.00 horas y los sábados de 9.15 a 13.45 horas.

El claustro de profesores lo forman una combinación de destacados profesionales con amplia experiencia en el sector del retail y el marketing, junto a profesores universitarios de esta área, con una extensa experiencia académica, investigadora y empresarial en compañías del sector como IKEA, Tiendanimal, Nestlé, Toys R Us, Adidas; Cash Converter, Sony, Lidl, Carrefour, entre otras.

Más de 60 alumnos ya han cursado este máster en anteriores ediciones. La preinscripción se podrá realizar hasta el próximo 28 de septiembre y la matrícula hasta el día 30 del mismo mes.

El periodo de realización de las prácticas será preferentemente a partir del mes de abril, pero se intentará ajustar a las necesidades de las distintas empresas y alumno. Durante las ediciones anteriores se han realizado prácticas en empresas como Ikea, Tiendanimal, Maquillalia, Mundo franquicia, Gisela, Leroy Merlin, etc.