Hablar de marketing en España es hablar de ESIC University. Con más de 60 años de historia y reconocimiento, la institución es considerada la gran escuela de marketing de nuestro país. En Andalucía, su presencia tiene nombre propio: EIG Education, la escuela de negocios más importante de la región, que imparte en exclusiva titulaciones de ESIC en Andalucía.

Entre los programas más emblemáticos, destaca el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (el famoso GESCO), calificado como el número uno en España en la categoría de marketing. “Para aprender otras cosas, hay muchos sitios; pero si quieres aprender marketing, ESIC y EIG Education son el sitio”, subraya Fernando Martín, director del campus de Málaga.

El máster GESCO está diseñado para profesionales que desean dar un salto cualitativo en su carrera, tanto en marketing como en dirección comercial, y para recién graduados que buscan diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Su objetivo es claro: formar a líderes capaces de interpretar el mercado, detectar oportunidades, crear propuestas de valor diferenciales y diseñar estrategias comerciales sostenibles.

La metodología combina teoría y práctica, con un enfoque aplicado a la realidad desde el primer día. El programa incluye asignaturas de estrategia, innovación, investigación de mercados, marketing digital, transformación digital e inteligencia artificial aplicada al marketing, así como un completo bloque de aproximación al mercado que integra dirección comercial, CRM, customer experience, inbound marketing y omnicanalidad.

El itinerario se complementa con optativas de especialización (como e-commerce, branding con propósito, big data o retail marketing), un módulo de habilidades directivas (liderazgo, negociación, storytelling, pensamiento crítico) y culmina con un Trabajo Final de Máster que valida la capacidad del alumno para elaborar y defender un plan estratégico de marketing real.

Un valor diferencial del GESCO es su claustro docente, formado por directores de marketing y operaciones de compañías como San Miguel, Vodafone, Coca-Cola, Danone, Apple o Nestlé, entre otras. Además, el programa garantiza prácticas en empresa y una empleabilidad sobresaliente: el 93 % de los alumnos encuentra trabajo en su sector durante el primer año tras finalizarlo.

En palabras de Martín: “ESIC es marketing. Y en Andalucía, EIG Education es la casa de ESIC”.