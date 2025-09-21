Estudios inmobiliarios: la vía de acceso para convertirte en administrador de fincas

Desde el año 1997 se viene impartiendo por parte de la UMA el título propio en Estudios Inmobiliarios, a través del cual se han formado y convertido en profesionales colegiados más de 500 administradores de fincas, no solo de la provincia de Málaga, sino con procedencia de toda Andalucía.

El curso 25-26 será el de la V edición, bajo este nuevo formato, del Curso de Especialización Universitaria en Gestión y Administración de Fincas y del Curso de Especialización en Introducción a la Gestión Inmobiliaria de la Universidad de Málaga.

Este título propio que imparte la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, forma parte de los tradicionalmente denominados Estudios Inmobiliarios, que posibilitan a sus egresados colegiarse y ejercer como Administradores de Fincas en todo el territorio nacional, una profesión clave en la gestión de propiedades inmobiliarias, esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad.

Cada uno de ellos cuenta con 90 créditos que se cursan en dos años y medio, aunque la docencia principal se concentra en un curso académico para cada titulación.

Para poder colegiarse como Administrador de Fincas, se deben cursar ambos títulos, realizando en primer lugar el diploma en extensión universitaria en introducción a la gestión inmobiliaria.

El segundo título podrá iniciarse en el siguiente curso académico, tras la realización de los dos primeros semestres del primero, aunque no haya terminado o superado la totalidad del primer curso, aunque lo normal será que solo le quede ya de ese primer título, las prácticas y el trabajo fin de curso.

El próximo 26 de septiembre dará comienzo una nueva edición de dicho título, encontrándose aún abierto el plazo de preinscripción a tal fin.

El formato del curso es semipresencial, a través del campus virtual de la UMA, con clases presenciales los viernes en horario de tarde, de 16 a 21,30 horas.

El programa tiene cupos limitados, con un mínimo de 22 y un máximo de 35 estudiantes por curso.

El Plan de estudios tiene un 42% de créditos relacionados con el derecho, un 29,5% con el sector inmobiliario y profesional, un 21% de economía y gestión de empresas y un 7,5% a otro tipo de materias.

El Diploma en Extensión Universitaria en Introducción a la Gestión Inmobiliaria cuenta, entre otros con los siguientes créditos: Derecho Civil I y II (Derecho de Obligaciones y Contratos, 6 créditos); Derecho Mercantil (6); Operaciones Financieras en el Sector Inmobiliario I (6); Contabilidad General, Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e Informática (4,5 créditos); Gestión de Fincas (4) y Derecho Administrativo I, Derecho Civil I, Derecho Financiero Inmobiliario I, Economía Política, Estadística Básica Elemental, Mantenimiento de Edificios, Marketing Inmobiliario I, Organización y Administración de Empresas, Propiedad Horizontal I, Propiedad Horizontal y Proceso de Edificación, Propiedad Horizontal y Uso Turístico de Viviendas e Inmuebles y Sistemas de Construcción y Conservación de Edificios I (3 créditos). Las prácticas externas (8 créditos) tienen la posibilidad de convalidación por experiencia profesional en el sector.

Por su parte, el Diploma en Extensión Universitaria en Gestión y Administración de Fincas cuenta con los siguientes créditos: Derecho Civil III y Dirección Financiera (6); Contabilidad II, Derecho Administrativo y Gestión de Fincas II (4,5); Sistemas de Construcción y Conservación de Edificios II (4 créditos); Trabajo de Fin de Título (3,5) y Administración de Fincas y Salud II, Arrendamientos Rústicos y Urbanos, Consumidores, Competencia y Entorno, Contratos de Obras y Servicios, Derecho del Seguro, Deontología y Normativa Colegial, Derecho Financiero Inmobiliario II, Derecho Procesal, Estructura Económica, Estadística I, Informática II, Mantenimiento de Edificios II, Marketing Inmobiliario II, Operaciones Financieras en el Sector Inmobiliario II y Propiedad Horizontal II (3 créditos). Las prácticas externas (8 créditos) tienen la posibilidad de convalidación por experiencia profesional en el sector.