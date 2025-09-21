MIT School Málaga: un modelo educativo que une innovación, idiomas y valores

Ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía, MIT School Málaga se ha consolidado en poco más de dos décadas como uno de los centros educativos de referencia en España. Fundado por Javier Díaz Cabrera, el colegio persigue un objetivo claro: formar a los alumnos en todas las dimensiones de la persona —mente, cuerpo, emociones y relaciones— para que alcancen su máximo potencial académico y humano.

La innovación tecnológica es uno de sus pilares más reconocibles. MIT School fue pionero al incorporar en Secundaria la programación en realidad virtual con UNITY y cuenta con recursos como impresoras 3D, pizarras digitales, tablets y dispositivos móviles que facilitan un aprendizaje dinámico. Esta apuesta por la tecnología permitió, además, que durante la pandemia el centro pudiera mantener su nivel académico sin interrupciones gracias a una sólida infraestructura digital y a la preparación de su profesorado y alumnado.

El multilingüismo constituye otra seña de identidad. MIT School es bilingüe en inglés desde Infantil hasta Bachillerato y ofrece doble titulación —española y estadounidense— mediante el Diploma Dual. También fue el primer colegio en España en introducir el chino mandarín desde los tres años y ofrece alemán a partir de 3º de Primaria. El centro es examinador oficial Cambridge Platinum y el único en Europa con certificación para pruebas oficiales de chino. A todo ello se suman intercambios con Estados Unidos, Alemania y China, que permiten a los estudiantes vivir experiencias internacionales desde edades tempranas.

Más allá de la excelencia académica, el colegio apuesta por la educación en valores. Disciplinas como yoga, taichí o aikido forman parte del currículo y buscan fomentar la concentración, el equilibrio y el respeto. El programa TEI (Tutorización entre Iguales) contribuye a prevenir el acoso escolar mediante la implicación de los propios estudiantes como mentores y guías de sus compañeros más jóvenes.

La música y el deporte completan esta formación integral. MIT School dispone de conservatorios homologados de música y danza, así como de modernas instalaciones deportivas donde los alumnos practican desde tenis y pádel hasta hockey o atletismo. Estas actividades no solo refuerzan la salud física, sino que también estimulan la creatividad, la disciplina y el trabajo en equipo.

Los reconocimientos avalan su trayectoria: Mejor Colegio de Andalucía y de España en Educación Integral (2019), incluido entre los cinco mejores colegios internacionales del país en 2023 y ganador de los European Educational Awards. Con planes de expansión a Madrid, Valencia y China, MIT School Málaga sigue creciendo fiel a su compromiso con una educación integral que combina innovación, idiomas y valores.