Les Roches Marbella: un hub educativo que atrae a más de mil estudiantes de cien nacionalidades

En los últimos años, la Costa del Sol se ha consolidado como una de las regiones más dinámicas y atractivas de Europa y del mundo. Su combinación de calidad de vida, clima, entorno multicultural y apuesta por la innovación ha atraído a profesionales, empresas tecnológicas, inversores y estudiantes de todo el mundo. Dentro de este ecosistema, la formación juega un papel central, y es aquí donde instituciones académicas de prestigio como Les Roches Marbella destacan como motores de desarrollo y talento.

Un hub educativo y profesional

Según el informe realizado por Analistas Económicos de Andalucía, esta región ha sido la que más ha crecido en Andalucía, con una aportación al PIB andaluz del 3,5%, con el turismo y la innovación como sectores a la cabeza. La Costa del Sol ha dejado de ser únicamente un referente de turismo, sol y playas para transformarse en un polo internacional de innovación, cultura, lujo y educación. La llegada de miles de estudiantes de distintas nacionalidades, atraídos por las oportunidades que brindan las empresas más punteras y los proyectos estratégicos que ya se han asentado en la región, ha reforzado su identidad cosmopolita. En este contexto, Les Roches Marbella se consolidó como pionera al implantar, en 1995, un campus de excelencia en la Costa del Sol, especializado en hospitality, turismo de lujo y gestión empresarial, tres ejes clave en la economía global actual.

Con un modelo académico basado en la experimentación y el aprendizaje práctico, los graduados de Les Roches salen preparados para afrontar los retos —y convertirlos en oportunidades— de un sector que demanda cada vez más profesionales altamente cualificados.

Hoy, Les Roches ha posicionado a Marbella y a la Costa del Sol en el mapa mundial de la formación en hospitality, acogiendo anualmente a estudiantes de más de 100 nacionalidades, lo que convierte cada aula en un laboratorio de diversidad y networking.

Los alumnos de Les Roches aseguran una empleabilidad del 96% tras su graduación. / L. O.

Epicentro de la especialización

Les Roches, en colaboración con destacados especialistas de la industria, desarrolla y actualiza año tras año un plan académico basado en una metodología innovadora que transforma la experiencia académica en un trampolín hacia el liderazgo global, asegurando una empleabilidad del 96% tras la graduación. Su compromiso está respaldado por reconocidas compañías internacionales de hospitality u otros sectores como Marriott International, Louis Vuitton, Mandarin Oriental, Four Seasons, Fifa o Netflix.

“Al graduarse en Les Roches, nuestros estudiantes no solo cumplen con las exigencias actuales del mercado, sino que también están preparados para anticipar y adaptarse a los constantes cambios de una de las industrias más dinámicas e influyentes a nivel local, nacional e internacional”, Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches.

Entre los programas más destacados figura el Bachelor of Science en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas, dirigido a jóvenes que desean adentrarse en la gestión del hospitality, con un enfoque internacional y prácticas profesionales en empresas líderes del sector.

Gracias al contacto directo con los principales actores de la industria, los profesionales de Les Roches son capaces de detectar tendencias emergentes y adaptar su oferta académica a las necesidades del mercado. Y gracias a ello, el portfolio de programas se adapta para hacer frente y ofrecer soluciones formativas e innovadoras. Un buen ejemplo es el turismo deportivo, segmento en pleno auge que genera en la Costa del Sol cerca de 2.000 millones de euros al año y más de 15.000 empleos. En respuesta a esta oportunidad, Les Roches ha inaugurado este año el nuevo Bachelor de Ciencias en Dirección de Empresas Deportivas, que se suma al Máster de Ciencias en Gestión Deportiva y Eventos y el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de Campos de Golf.

Pero, la innovación formativa se extiende también a otros sectores estratégicos. Este año, Les Roches ha estrenado un programa pionero en aviación privada: el Diploma de Estudios Avanzados en Gestión de Aviación Privada diseñado junto a Jetex, líder global en servicios de aviación privada, que responde a la creciente demanda de talento cualificado en esta industria.

La oferta académica se completa con programas postexperience como el Máster de Ciencias en Dirección Hotelera Internacional, el Máster de Estudios Avanzados en Dirección Hotelera y Turística con Especializaciones, el Diploma de Estudios Avanzados en Dirección y Emprendimiento en Gestión de Alimentos y Bebidas, el Diploma de Estudios Avanzados en Hospitality Management, el MBA Executive en Global Hospitality Management y el Máster Executive de Estudios Avanzados en Dirección Hotelera Internacional.

La garantía del éxito

Les Roches encabeza año tras año las primeras posiciones en los rankings en educación en hospitality, siendo la segunda institución en gestión del hospitality más importante del mundo según el QS World University Rankings by Subject. Su férreo compromiso por la formación y la excelencia académica le ha llevado conseguir reconocimientos únicos que avalan un éxito para sus graduados y las empresas que los contratan.

Así, Les Roches ha sido acreditada como Instituto Universitario Suizo de Ciencias Aplicadas por el Consejo Suizo de Acreditación (SAC). Este prestigioso reconocimiento pone de relieve el compromiso y la capacidad de la institución por cumplir las normas más exigentes en materia de educación. Además, la escuela está acreditada por la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE), la misma asociación que valida los títulos de Harvard o Yale.