SOHRLIN School: formación de excelencia en el entretenimiento cultural

SOHRLIN School no es solo una escuela; es la manifestación de un sueño compartido por dos de las figuras más influyentes en el mundo del espectáculo, Antonio Banderas y Domingo Merlín. Este proyecto nace con la ambición de convertirse en un referente de excelencia en la formación para el entretenimiento cultural, un sector que va más allá del cine y el teatro para abarcar la producción de espectáculos en todas sus formas. La escuela surge como el corazón educativo del gran complejo SOHRLIN Andalucía, un espacio innovador que une la formación, la investigación y la producción en una sinergia única. Ubicada estratégicamente en Málaga, esta iniciativa tiene una doble misión: impulsar el talento local y proyectarlo a nivel internacional, llevando la marca Andalucía a escenarios de todo el mundo.

Una Formación Profesional y diferenciadora

En SOHRLIN School, la oferta académica está diseñada para cubrir las necesidades reales del mercado laboral. Lejos de las formaciones genéricas, la escuela se enfoca en cursos intensivos y especializados, con una duración de entre 300 y 600 horas lectivas. Esta dedicación permite a los estudiantes adquirir competencias técnicas y artísticas de alto nivel en áreas que son fundamentales, pero a menudo menos conocidas, en el mundo del espectáculo. Los programas de estudio incluyen:

• Regiduría Teatral y de Espectáculos

• Dirección de Arte y Escenografía

• Diseño de Vestuario

• Maquillaje y Caracterización

• Iluminación para Espectáculos

• Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

• Arte Digital y Videomapping

La filosofía de la escuela es simple y poderosa: «enseñar haciendo». Este enfoque práctico se materializa en un modelo de aprendizaje único, donde los estudiantes se sumergen en un entorno de producción real desde el primer día. A diferencia de las aulas tradicionales, el campus de 8,000 m² de SOHRLIN Andalucía se convierte en un laboratorio de aprendizaje. El auditorio, la Black Box, los espacios de ensayo y los talleres se transforman en aulas vivas donde la teoría y la práctica se entrelazan constantemente.

La Visión de los Fundadores: Una Apuesta por el Talento

El proyecto de SOHRLIN School nace del cruce de los caminos de Antonio Banderas, con su experiencia en la escena internacional a través de Teatro del Soho Caixabank, y Domingo Merlín, un referente en la producción de espectáculos y conceptualización de eventos a través de Producciones Merlín. Su visión es clara: revitalizar la industria cultural desde Málaga, creando una gran cantera de artistas y técnicos altamente especializados. Ambos fundadores están convencidos de que el futuro del entretenimiento cultural reside en el talento y la formación de profesionales que entiendan la complejidad y el valor de cada rol dentro de una producción.

El valor añadido de este proyecto es que los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en las propias producciones de SOHRLIN Andalucía. Un ejemplo reciente es el espectáculo de circo-teatro Imagine, el camino hacia los sueños, donde algunos alumnos del último curso han sido contratados para trabajar codo con codo con profesionales experimentados, compartiendo el proceso creativo con Antonio Banderas y Domingo Merlín, los creadores de la obra.

Instalaciones de Vanguardia al Servicio del Aprendizaje

El espacio SOHRLIN Andalucía es el entorno perfecto para la formación de futuros profesionales. Las instalaciones han sido diseñadas pensando en cada etapa de la producción, desde la creación hasta la exhibición. El corazón del complejo es un auditorio de 900 butacas, equipado con la más avanzada tecnología de iluminación, sonido y escenografía digital. Este auditorio no solo sirve como sala de espectáculos, sino que se convierte en un aula gigante para la formación práctica.

Además, el campus cuenta con:

• Una Black Box, un espacio versátil y flexible para la experimentación escénica.

• Cinco aulas equipadas con pantallas digitales para la formación teórica.

• Zonas de descanso, una zona gastronómica y una residencia para estudiantes.

Un Compromiso con la Inserción Laboral

SOHRLIN School tiene una meta clara y definida: la inserción laboral y se enfoca en tres pilares

• El profesorado está compuesto por los mejores de su especialidad, profesionales en activo que aportan una visión actualizada y realista de la industria.

• Los grupos de estudio son muy reducidos, con un máximo de 12 alumnos, lo que permite una enseñanza personalizada y una interacción constante entre estudiantes y profesores.

• El trabajo práctico es permanente. Las prácticas en empresa al final del curso y la participación en las producciones del centro aseguran que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que construyan un currículum sólido y una red de contactos invaluable antes de finalizar sus estudios.

SOHRLIN School no es solo un centro educativo, sino una plataforma de lanzamiento profesional, un lugar donde el talento se pule, la creatividad florece y se construyen las carreras del futuro de industria del entretenimiento cultural.