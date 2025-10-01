Brunch Electronik afianza su relación con Málaga con el primer y espectacular 'weekender'

Brunch Electronik se celebrará en Málaga del 10 al 12 de octubre, en lo que se trata del primer weekender celebrado en la capital y que además contará con tres escenarios en los que habrá una oferta musical variada de música electrónica.

Viernes 10 de octubre (20:00 a 02:00)

Para comenzar el espectáculo y para poner las cartas sobre la mesa desde el arranque de Brunch! Electronik, encabeza el cartel de la Opening Night una leyenda de la categoría de Eric Prydz. A lo largo de su carrera Eric ha sido sinónimo de música electrónica de calidad con un sonido único y una producción impecable. Un adelantado a su tiempo que ha forjado una forma de entender la cultura clubbing imitada por sus predecesores.

Además, tendrá lugar otras grandes actuaciones, como el live de Johannes Brecht, Zamna Soundsystem y Katia Gertner. Como guinda del pastel podrás seguir con la fiesta en la sala Paris15 (de 01:00 a 07:00) y entregarte a la pista de baile con el 'extended set' de Øostil y los sets de Carmen Liria y Oclum.

Sábado 11 de octubre (18:00 a 02:00)

El aperitivo espectacular del viernes, será superado con creces durante el sábado. Habrá tres escenarios, el principal estará ocupado por referentes del sonido tech house de la mano de Cuartero, Loco Dice, Stella y como headliner The Martinez Brothers, Los hermanos Steven y Chris Martínez mantienen la música house de lo más viva, ya sea en Ibiza o en un club del norte de Inglaterra. Estos artistas no paran de ganar influencia y su poder es cada vez más relevante.

El segundo escenario tendrá unas vibraciones más melódicas y progresivas, en el que se podrá disfrutar de un maestro como Hernan Cattaneo, escoltado por el talento puro y sin refinar, de la francesa Fiona Kraft, el live del alemán Jan Blomqvist y el set de Kristina.

El tercer escenario se llenará de sonido techno underground gracias al showcase de Laster, que desde su campo base en Madrid no ha dejado de expandirse en los últimos años. Los sets de JakoJako, MARRØN, Shadow Hrym y Roll Dann te harán entender el porqué de este crecimiento exponencial.

Y de nuevo se podrá ir de after en Paris15 de 01:00 a 07:00 para sacarle partido a la noche y ver amanecer con las actuaciones de Rafa Barrios, Technasia y Manu González.

Domingo 12 de octubre (18:00 a 02:00)

Para terminar por todo lo alto el Brunch! Electronik de Málaga, el domingo se recomienda no dejar pasar la oportunidad de ir al escenario principal, donde el sonido house tomará el control de la mano de Gerd Janson, Eliza Rose, Mochakk y Solarce Brothers.

En el segundo escenario se encontrará, la contundencia y la densidad desde una cabina ocupada por Deborah de Luca, Enrico Sangiuliano, Space92 y Santa K.

Y como ejemplo de la diversidad musical que propone Brunch! Electronik, el tercer escenario desplegará el showcase de Metrica, una comunidad de apasionados por la música electrónica que buscan experiencias innovadoras y fuera de lo convencional. En esta ocasión la banda sonora estará a cargo de Adana Twins, Hardt Antoine, Hedda Stengberg y Miguel Payda.

Además, el afterparty no faltará este domingo (el lunes es festivo) Paris15 abrirá sus puertas de 01:00 a 07:00 para entregar sin reservas a los ritmos que acoge a Deer Jade, Dorian Craft y Sergio Rubio.

Este evento no sería posible sin la colaboración de los patrocinadores de Brunch! Electronik Málaga, con empresas como Repsol, Red Bull, Schweppes, Bardinet, OCB, Imagin, y sobre todo la aportación especial de Cervezas Victoria.

Se esperan tres días memorables del 10 al 12 de octubre en el Auditorio Cortijo de Torres de Málaga con Brunch! Electronik.