Iniciativa
El centro comercial Rosaleda se vuelca con los más pequeños del Materno Infantil
El centro comercial Rosaleda anunció que Rosi, su mascota, visitará cada miércoles a los niños y niñas del hospital, convirtiéndose en una cita semanal que aportará alegría, entretenimiento y una amistad muy tierna
El Centro Comercial Rosaleda ha realizado esta semana una entrega muy especial en el Hospital Materno Infantil de Málaga, llevando ilusión y sonrisas a los niños y niñas ingresados, en colaboración con Payasos de Hospital. De la mano de Rosi, la mascota de Rosaleda, los pequeños recibieron material escolar y de ocio que incluye libretas, agendas, lápices de colores, peluches e incluso una tablet, con el objetivo de acompañarles en sus días de hospitalización y hacerlos más llevaderos.
En la entrega estuvieron presentes Pilar Suárez, gerente de Marketing y Comunicación de Rosaleda junto a Vanesa Vázquez, subdirectora de enfermería, y Natalia, subdirectora médica, quienes agradecieron la iniciativa por la energía positiva y el apoyo que supone tanto para los niños como para sus familias.
Además, Rosaleda anunció que Rosi continuará visitando cada miércoles a los niños y niñas del hospital, convirtiéndose en una cita semanal que aportará alegría, entretenimiento y una amistad muy tierna.
Como parte de esta acción solidaria, Rosaleda también entregó entradas de cine a las familias alojadas en Casa Ronald McDonald, reforzando su compromiso con el bienestar de los más pequeños y de su entorno. Con esta acción, Rosaleda refuerza su compromiso con la sociedad malagueña, impulsando iniciativas que llenan de ilusión. Las visitas semanales de Rosi al Hospital Materno Infantil son ya una cita marcada para los pequeños, que encontrarán en cada miércoles un momento de color y diversión. Una muestra de que la alegría también puede formar parte del tratamiento.
