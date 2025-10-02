Halloween sin trucos en Restaurante Casino Marbella

Bajo la dirección del chef Agustín Román, el restaurante Casino Marbella presenta un menú especial con motivo de la fiesta de Halloween que combina ingredientes de temporada, guiños creativos y una cuidada ejecución, todo por un precio cerrado de 45 € por persona (IVA incluido), con bebidas incluidas.

Situado dentro del Casino Marbella y con horario nocturno de 20.00 a 02.00, el restaurante es el lugar perfecto para disfrutar de una cena diferente en una noche tan especial. El menú estará disponible exclusivamente el día 31 y puede reservarse a través de la web del casino, The Fork, por teléfono o directamente en el establecimiento.

Menú especial Halloween

Cóctel de bienvenida: Elixir de medianoche, una mezcla misteriosa para abrir el apetito.

Entrante: Crema de calabaza con yema curada y torreznos de bacon, un plato reconfortante con el toque crujiente y sabroso del bacon.

Principal (a elegir):

Timbal de rabo de ternera guisada con corazón de payoyo y parmentier trufada, una propuesta intensa y melosa.

Lubina al horno con verduras, opción ligera y equilibrada para los amantes del pescado.

Postre: Bizcocho de coco, lima y merengue, con fruta de la pasión y helado de té matcha, un final fresco y aromático que combina dulzura y acidez.

Bebidas incluidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.