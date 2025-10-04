Vithas previene el desperdicio de unos 19.000 kilos de alimentos, equivalentes a más de 20.000 menús completos

Vithas, en colaboración con Sodexo, empresa proveedora de los servicios de restauración del grupo, ha puesto en marcha un Plan de Reducción del Desperdicio Alimentario que desde 2024 ha conseguido evitar la pérdida de 18.898 kilos de comida, equivalentes a 20.021 menús completos. Esta reducción ha permitido, además, evitar la emisión de 76 toneladas de CO 2 y un ahorro de agua equivalente a más de 267.694 bañeras.

Hasta ahora, el Plan de Reducción de Desperdicio Alimentario de Vithas se ha implementado en ocho hospitales del grupo (Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Málaga, Vithas Vitoria, Vithas Sevilla, Vithas Madrid Aravaca, Vithas Las Palmas, Vithas Almería y Vithas Lleida). Estos centros, cuatro de los cuales cuentan con la certificación ‘Sistema de gestión del desperdicio alimentario’ de Bureau Veritas, han conseguido reducirlo, de media, un 50%. Vithas implementará este plan progresivamente en el resto de hospitales en los próximos meses.

Para Vithas, gestionar adecuadamente los alimentos utilizados en sus hospitales para preparar los menús diarios y reducir el desperdicio de comida es ante todo un compromiso ético, al que se suman además sus beneficios medioambientales.

Así lo explica José María Ramón de Fata, director corporativo de Recursos e Infraestructuras, que indica que “nuestro compromiso con la sostenibilidad es firme en todas sus dimensiones. En el caso del desperdicio alimentario, la ética desempeña un rol fundamental en su gestión, y está comprobado que también tiene un efecto positivo para el medioambiente, puesto que la pérdida de comida representa el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Con su reducción contribuimos a cuidar la salud de nuestros pacientes cuidando la del planeta”.

Con la puesta en marcha de este plan, Vithas se adelantó a la entrada en vigor de la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que exige a toda la cadena alimentaria implementar planes de prevención.

Plan de sostenibilidad de Vithas

Este plan se enmarca en Plan director de sostenibilidad de Vithas que busca promover la sostenibilidad ambiental de su actividad. De hecho, Vithas es el primer grupo hospitalario neutro en carbono en consumo de gas y electricidad y en medir su huella de carbono en los tres alcances, medición certificada por AENOR.

En materia de desperdicio alimentario, gracias al programa Waste Watch, Sodexo aplica medidas y acciones que inciden en todo el proceso del servicio de alimentación, incluyendo el diseño de la oferta gastronómica. El objetivo de este programa es alcanzar una reducción del 50% en la pérdida y desperdicio de alimentos en 2030, en línea con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Daniel Lois, director de RSC y Sostenibilidad de Sodexo, explica que “como proveedores de servicios de restauración sostenible, tenemos el compromiso de evitar el desperdicio. Es nuestra responsabilidad hacer un uso eficiente de los recursos y evitar que la comida que producimos acabe en la basura”.