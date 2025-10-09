La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y Cervezas Victoria renuevan su compromiso

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y Cervezas Victoria han renovado hoy su acuerdo de patrocinio, consolidando una colaboración que se mantiene firme desde hace más de una década y que ha contribuido de manera decisiva al crecimiento y la proyección del Carnaval de Málaga.

Gracias a este acuerdo, la Fundación garantiza la continuidad de un apoyo clave para el desarrollo de una de las principales expresiones culturales y populares de la ciudad. Cervezas Victoria seguirá siendo patrocinador oficial del Carnaval de Málaga hasta finales de 2028, manteniendo su implicación en las distintas fases del certamen, desde las preliminares del concurso hasta el cierre de las fiestas con la tradicional Boqueroná en la Plaza de la Constitución, además de otras acciones dentro del amplio programa carnavalesco.

Durante el encuentro se destacó la estrecha vinculación entre ambas entidades a lo largo de estos trece años de trabajo conjunto, en los que el Carnaval ha experimentado un notable crecimiento en participación, difusión y reconocimiento.

La Casa del Carnaval de Málaga se prepara para acoger un evento único y lleno de emoción: la presentación oficial de los protagonistas del Carnaval de Málaga 2026, que tendrá lugar el próximo 9 de octubre en el exterior de la Casa del Carnaval.

El presidente de la Fundación, Luis Bermúdez, subrayó la importancia de este acuerdo para el futuro del Carnaval: “Para la Fundación es fundamental contar con el respaldo de una firma malagueña como Cervezas Victoria, que comparte con nosotros la vocación de cuidar y proyectar nuestras tradiciones. Esta alianza refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando una fiesta que es patrimonio cultural y sentimental de toda Málaga”.

Satisfacción

Sergio Ragel, responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, mostró su satisfacción por la renovación afirmando que: “Estamos muy ilusionados por seguir acompañando a la Fundación y al Carnaval de Málaga, una celebración que forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, aseguró al respecto.

Además, durante el acto la marca malagueña ha obsequiado los asistentes de la Fundacion Ciudadana del Carnaval de Málaga con un pack de botellas conmemorativas que homenajean la continuidad de la unión entre ambas entidades. Las mismas estarán expuestas en La Casa del Carnaval. También se anunció la fecha de la próxima noche carnavalera que acogerá la fábrica de Cervezas Victoria, el próximo 27 de noviembre. Toda la información se desvelará próximamente a través de las redes sociales de @cervezavictoria y @carnavalmlg.