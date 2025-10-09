Roma Slice trae a Málaga el sabor de la pizza romana al corte

Málaga ya puede presumir de tener un pedacito de Roma en su centro histórico. En Calle Comedias nº 6 abre sus puertas Roma Slice Pizza. Detrás del proyecto están 3 socios, Alessia Rogai, Fabrizio Contadini y Stefano Vitali, nacidos en Roma y establecidos en Málaga, se han propuesto trasladar a nuestra ciudad una tradición con más de medio siglo de historia: la pizza romana al corte. Este estilo se reconoce por su masa ligera, fina y crujiente, que puede disfrutarse en cualquier momento del día gracias a su mayor digestibilidad frente a la masa napolitana, la más común fuera de Italia.

El maestro pizzero Fabrizio utiliza la receta clásica de su madre, perfeccionada a lo largo de los años, y aporta además su amplia experiencia en locales de pizza al corte en Roma.

Ingredientes auténticos, con un guiño andaluz

Roma Slice ofrece una carta de pizzas elaboradas con productos italianos de calidad: mozzarella, salsa de tomate, mortadela de Bologna o harinas seleccionadas, con una única excepción muy especial: el aceite de oliva virgen extra andaluz. Junto a las versiones más tradicionales, los clientes podrán encontrar también pizzas dulces, como las de Nutella o de manzana y canela.

Pizza dulce, Roma Slice Pizza / L.O.

La propuesta se completa con café de especialidad colombiano, reforzando la idea de que Roma Slice es mucho más que una pizzería: es un lugar donde disfrutar a cualquier hora del día de un bocado salado o dulce. Su horario es de 12 del mediodía a 5 de la madrugada, con opción de pizza para llevar o degustar en el local.

El espacio está inspirado en la estética de las pizzerías romanas de los años 50, con un aire mediterráneo y urbano.

Este jueves 9 de octubre contarán con una promoción de apertura: un slice de Pizza margarita gratis para todos aquellos que pasen por el establecimiento desde las 18:30h hasta las 21h.

Una marca con ambición

El lema de Roma Slice, “Pizza, Amore & Crunch”, resume la propuesta: tradición, pasión y producto auténtico. Con esta primera apertura en Málaga, los fundadores prevé abrir un segundo punto de venta en la ciudad en 2026, consolidando así su apuesta por la ciudad.