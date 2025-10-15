Vuelven los '15 Días de Oro del Pescaíto Frito en Los Mellizos'

Desde el 10 al 26 de octubre, tendrán lugar las jornadas "15 Días de Oro del Pescaíto Frito" en restaurantes Los Mellizos. Durante estos días se dispondrá de una carta especial con más de veinte variedades distintas de pescaíto frito y otros platos, con la misma calidad y cantidad que les caracteriza a un precio reducido de ocho euros con cuarenta como forma de promocionar y dar a conocer la variedad del producto de la ciudad malagueña.

Entre las especialidades que se podrán degustar estos días cabe destacar algunas que no suelen ser habituales en la carta, pero que son muy del gusto de la clientela como son: gambas cristal, taquitos de pez espada y tortillitas de camarones. A ellas lógicamente se suman los platos más tradicionales como: boquerones, rosada, calamares, salmonetes, entre otros.

Si hay un plato por excelencia que abandere la oferta gastronómica de la Costa del Sol ese es sin duda el pescaíto frito. Ramón Montes, propietario del restaurante lo tiene claro y comenta que: "El pescaíto frito es una referencia turística a nivel nacional e internacional, y nosotros en Los Mellizos queremos ser también restaurantes de referencia donde degustar el pescaíto con la calidad que nos ha hecho acreedores de ese prestigio".

Por otra parte, se ofrecerá descuento en un vino andaluz de gran calidad para el disfrute de los comensales como es el Barbadillo, cuya botella tendrá un coste de 9,90 euros y podrán degustarlo en sus diferentes variedades (Blanco, Semidulce, Rosado, Frizzante y Frizzante Zero). En estas jornadas también colaboran otras empresas de reconocido prestigio como son Mahou y Coca-Cola.

Por décimo año consecutivo, también podrán disfrutar del pescaíto frito las personas celíacas en una fecha posterior reservada para ellos, establecida del 3 al 16 de noviembre en Los Mellizos Fuengirola. Para disfrutar de esta oferta especial tan solo tendrán que recoger un vale en cualquiera de los restaurantes de la empresa familiar antes de la fecha indicada.

Las jornadas se podrán disfrutar en todos los restaurantes de la empresa familiar, como son Los Mellizos Málaga ubicado en pleno centro de la ciudad, Casa Juan Los Mellizos en La Carihuela, Los Mellizos Puerto Marina en el puerto deportivo, Saint Tropez en Benalmádena Costa, La Nave en Arroyo de la Miel, Los Mellizos Marbella en el paseo marítimo del municipio costasoleño, Los Mellizos Fuengirola en la céntrica plaza de la Constitución. Y su última apertura, Los Mellizos Soho, en el barrio de las artes de Málaga.

En otras zonas españolas también se sirve fritura de pescado, pero Málaga ha destacado desde siempre por la calidad del producto, y por la profesionalidad de los hosteleros que lo han comercializado. En Málaga afirma Ramón: "No solo tenemos la calidad del producto, sino también una forma distinta de preparar el pescaíto, que nos ha hecho diferentes y únicos".